Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Das Portfolio umfasse sechs Segmente: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2022 weltweit einen Umsatz von 87,3 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (14.03.2023/ac/a/d)



LudwigshafenKulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktien von Chemietiteln wie BASF oder Evonik würden aktuell unter der Nervosität an den Märkten leiden. Immerhin gebe es für die beiden von einer konstanten Gasversorgung extrem abhängigen Firmen auch weiter gute Nachrichten. So habe etwa der Füllstand der Gasspeicher letzte Woche bei 66,1 Prozent gelegen. Genau ein Jahr zuvor seien es noch 25,4 Prozent gewesen.Der größte deutsche Speicher im niedersächsischen Rehden habe am Mittwochmorgen einen Füllstand von 83,7 Prozent verzeichnet. EU-weit habe der Füllstand indes bei rund 57,8 Prozent gelegen.Wohl auch deswegen rechne das Beratungsunternehmen Prognos AG bei der deutschen Gasversorgung im kommenden Winter nicht mit Engpässen. Einsparbemühungen hätten sich im Januar zwar "nicht mehr nachweisen lassen, weder bei privaten Haushalten noch in Industrie und Gewerbe". Aber das milde Wetter habe für einen niedrigen Gasverbrauch gesorgt, die deutschen Gasspeicher seien Ende Januar noch zu 79 Prozent gefüllt gewesen, würden die Prognos-Analysten in einer Studie für die Vereinigung der bayerischen Wirtschaft schreiben. Die Erdgasimporte aus Norwegen und die Flüssiggas-Mengen (LNG) vom Weltmarkt seien auf hohem Niveau.Russland habe zwar seine Pipelinetransporte nach Deutschland komplett eingestellt, "die LNG-Lieferungen aus Russland in die EU sind aber weiterhin auf hohem Niveau". Mit der Fertigstellung dreier LNG-Terminals und dem Bau von drei weiteren steige die Versorgungssicherheit. "In Summe kann mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Gasmangellage verhindert werden." Risiken blieben bei den Einsparbemühungen, hinsichtlich möglicher Sabotage an Pipelines, den Temperaturen im kommenden Winter und den Folgen politischer Eingriffe.Mutige können nach wie vor zugreifen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Die Stoppkurse sollten bei 15,00 Euro (Evonik) beziehungsweise 42,00 Euro (BASF) belassen werden. (Analyse vom 14.03.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link