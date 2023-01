Börsenplätze BASF-Aktie:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2021 weltweit einen Umsatz von 78,6 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (25.01.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Gute Nachrichten für zyklische Firmen wie etwa der Chemieriese BASF: Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft habe sich zu Jahresbeginn erneut verbessert. Das ifo-Geschäftsklima sei im Januar zum Vormonat um 1,6 Punkte auf 90,2 Zähler gestiegen, wie das ifo-Institut am Mittwoch mitgeteilt habe. Es sei der vierte Anstieg in Folge. Bankvolkswirte hätten im Schnitt mit einer Verbesserung auf 90,3 Punkte gerechnet. Die Ökonomen hätten die Zahlen positiv kommentiert, hätten aber auch vor zu viel Optimismus gewarnt.Die sich aufhellenden Konjunkturaussichten würden den Chemietiteln weiterhin Rückenwind verleihen. Die BASF-Aktie stehe kurz vor einem frischen Kaufsignal. "Der Aktionär" bleibe für die günstig bewertete Dividendenperle optimistisch gestimmt. Der Stoppkurse könne bei 42 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.01.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BASF.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link