BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Das Portfolio umfasse sechs Segmente: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2022 weltweit einen Umsatz von 87,3 Milliarden Euro.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Das Marktumfeld für die konjunkturabhängigen Chemieproduzenten BASF, LANXESS und Evonik ( ISIN DE000EVNK013 WKN EVNK01 ) bleibe schwierig. Vor allem, da die für den Rest der Welt enorm bedeutende chinesische Volkswirtschaft noch nicht richtig in Fahrt gekommen sei. Doch allmählich würden sich die Anzeichen mehren, dass es in den nächsten Monaten wieder besser werde.So sähen Chinas Wirtschaftsplaner die Ökonomie der Volksrepublik weiter auf Erholungskurs. "Chinas wirtschaftliche Entwicklung verfügt immer noch über eine gut unterstützende Basis und viele vorteilhafte Bedingungen", habe der Vize-Chef der Entwicklungs- und Reformkommission, Cong Liang, am Mittwoch in Peking gesagt. Chinas Wirtschaft werde sich erholen und eine langanhaltende Aufwärtsbewegung durchlaufen. Die Nachfrage im Inland habe sich erholt, Produktion und Angebot seien gestiegen und die "strukturellen Anpassungen" seien vorangeschritten, habe Cong Liang erklärt.Bedeutende neue Wirtschaftsdaten hätten die Experten nicht vorgestellt. Sie hätten sich etwa auf jüngste Zahlen für August bezogen. Wie die Statistiker errechnet hätten, habe die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt mit rund 1,4 Milliarden Menschen etwa eine Deflation hinter sich gelassen, und die Industrieproduktion sei im Jahresvergleich gestiegen.Die Kommission habe ihre Einschätzungen einen Tag nach dem Bericht der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) gegeben. Dieser habe der Weltwirtschaft verhaltene Wachstumsaussichten bescheinigt und die unsichere Entwicklung in China als Risiko angeführt. Die Industriestaatenorganisation habe in ihrer Konjunkturprognose ein Weltwirtschaftswachstum von 3,0 Prozent in diesem Jahr erwartet. Grund sei demnach auch die schwache Erholung in China. Das Land kämpfe zudem mit einer Krise in seiner Immobilienwirtschaft. Der Bau-Sektor sei ein wichtiger Konjunkturtreiber Chinas.Chemie-Aktien sind daher weiterhin nur für Mutige geeignet, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Wer investiert sei, sollte die Stoppkurse bei 22,00 Euro (LANXESS), 36,00 Euro (BASF) oder eben 15,00 Euro (Evonik) im Auge behalten. (Analyse vom 21.09.2023)Mit Material von dpa-AFX