Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2021 weltweit einen Umsatz von 78,6 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (08.07.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Die Erwartungen der deutschen Chemiefirmen hätten sich angesichts des befürchteten Gasmangels deutlich verschlechtert. Der Wert im Juni sei laut einer Umfrage des Münchner ifo-Instituts auf minus 40,3 Punkte nach minus 27,2 im Mai gesunken. "Die Unsicherheit über ein russisches Gasembargo und die Folgen für die Chemie sind groß", habe ifo-Expertin Anna Wolf gesagt.Die Chemieunternehmen würden demnach erwarten, ihre Produktion in den nächsten Monaten zurückzufahren. Der Indikator sei auf minus 14,8 Punkte nach plus 11,2 im Mai gefallen. Zudem wollten die Firmen die Preise erhöhen. "Die aktuelle Versorgung der Chemiefirmen mit Vorprodukten hat sich kaum entspannt", habe Wolf gesagt. So hätten 57,5% der Unternehmen einen Mangel nach 58,7% im Mai gemeldet. Der Rekord habe im Dezember bei 73% gelegen.Der Verband der Chemischen Industrie (VCI) rechne mit einem Produktionsrückgang von 1,5% im laufenden Jahr, wie er am Mittwoch mitgeteilt habe. Für das reine Chemiegeschäft habe er ein Produktionsminus von 4% in Aussicht gestellt. Hohe Energie- und Rohstoffkosten würden die Branche belasten, zudem trübe sich die Chemikaliennachfrage im Zuge der schwächeren Weltkonjunktur ein.Der VCI habe am Donnerstag betont, die Chemie- und Pharmabranche spare so viel Gas wie möglich. Die Unternehmen bräuchten allerdings pragmatische und rechtssichere Lösungen beim Umstieg von Gas auf Öl oder Kohle. Der Verband habe an die Bundesregierung appelliert, dass für die Umrüstung der Anlagen zwingend schnelle Genehmigungen nötig seien.(MIt Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BASF.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link