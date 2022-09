Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BASF.



Börsenplätze BASF-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

41,42 EUR -1,03% (05.09.2022, 08:42)



XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

42,995 EUR +4,09% (02.09.2022)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2021 weltweit einen Umsatz von 78,6 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Experten der US-Investmentbank Goldman Sachs hätten im Rahmen ihrer jüngsten Studie den europäischen Chemiesektor wieder einmal genauer unter die Lupe genommen. Dabei habe sich Analystin Georgina Fraser pessimistischer hinsichtlich eines energiepreisbedingten Nachfrageeinbruchs bei den Unternehmen der Branche gezeigt.Sie habe davon gesprochen, dass sich der Chemiesektor nun in einer "prekären Zyklusphase" befinde. Fraser habe ihre Ergebnisprognosen (EBITDA) für die Jahre 2023 und 2024 reduziert und halte für den Chemiesektor einen selektiven, ausgewogenen Bewertungsansatz in dieser Zeit für geboten. Die Einstufung für die Anteilscheine von BASF habe sie aber mit "neutral" bestätigt und das Kursziel bei 52 Euro belassen. Bei Covestro sei hingegen der Rotstift angesetzt worden.Wegen der Sorgen bezüglich Konjunkturentwicklung, Gasversorgung (die Russland offenbar nun weiter reduziere) und Rhein-Pegel sowie dem eher schwachen Chartbild dränge sich derzeit kein Einstieg auf.Wer bei der günstig bewerteten Dividendenperle investiert ist, kann weiterhin an Bord bleiben, sollte aber den Stopp bei 39,00 Euro beachten, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.09.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: