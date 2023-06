Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Das Portfolio umfasse sechs Segmente: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2022 weltweit einen Umsatz von 87,3 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (09.06.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Eine Gewinnwarnung des britischen Chemieunternehmens Croda ( ISIN GB00BJFFLV09 WKN A2PF9D ) habe am Freitag den gesamte Sektor belastet. Die Croda-Aktie sei in London um mehr als zehn Prozent eingeknickt; der STOXX Europe 600 Chemicals sei am Ende des europäischen Branchentableaus um 1,1 Prozent gefallen. Die exponentielle 200-Tage-Linie, Gradmesser für den längerfristigen Trend, wackle wieder.Laut Croda hätten sich zuletzt die Kunden im Geschäft mit Zusätzen etwa für Kosmetik und Putzmittel weiter zurückgehalten und immer noch Lagerbestände abgebaut. Zudem seien die Geschäfte mit der Pharmaindustrie sowie mit Agrarchemikalien zwar gut ins Jahr gestartet, hätten sich zuletzt aber verschlechtert wegen Kaufzurückhaltung der Kunden.Croda rechne zudem mit einer Fortsetzung des Lagerbestandsabbaus in den Industrie- sowie in den konsumnahen Endmärkten, sowie mit einer nachlassenden Entwicklung im Pflanzenschutzgeschäft.Analyst Gunther Zechmann von Bernstein Research habe folglich in einer ersten Reaktion alle Bereiche der breit aufgestellten Briten als ursächlich für deren schwächeren Gewinnausblick gesehen. Dabei sei die Pharmaschwäche nicht sonderlich überraschend wegen wegfallender coronabezogener Erlöse, die Agrar-Schwäche etwa bei Pflanzenschutzmitteln gebe aber zu denken - mit Blick auf die gesamte Agrarbranche. Bayer und BASF würden zwei Hersteller von Agrarchemikalien am Freitag zu den größten Verlierern im DAX gehören; die Papiere des Chemiekalien-Händlers Brenntag seien ebenfalls gefallen. Auch die Evonik-Aktie ( ISIN DE000EVNK013 WKN EVNK01 ) gerate etwas deutlicher unter Druck.Anleger sollten die Gewinnwarnung von Croda nicht überbewerten. Dennoch würden die schlechten Nachrichten für Druck auf den Werten aus der Peergroup sorgen. Anleger sollten angesichts der angeschlagenen Chartbilder nun die Stoppkurse bei BASF (42 Euro), Bayer (48 Euro) und Evonik (15 Euro) beachten, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.06.2023)(Mit Material von dpa-AFX)