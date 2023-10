Börsenplätze BASF-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

41,62 EUR -0,43% (19.10.2023, 08:26)



XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

41,84 EUR -1,45% (18.10.2023, 17:35)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Das Portfolio umfasse sechs Segmente: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2022 weltweit einen Umsatz von 87,3 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (19.10.2023/ac/a/d)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





LudwigshafenKulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Laufe alles nach Plan, so lege der weltgrößte Chemiekonzern am 31. Oktober die Zahlen für das dritte Quartal vor. Allerdings bestehe das Risiko, dass die BASF-Führung um CEO Martin Brudermüller erneut etwas früher eine Gewinnwarnung veröffentlichen werde. Bereits Mitte Juli habe man wegen deutlich schlechterer Geschäfte ihre Ziele kräftig gekappt. Den Abwärtstrend wolle das Management mit einem Tritt auf die Kostenbremse, der Drosselung von Investitionen und dem Abbau von Lagerbeständen stoppen. Zusätzlich würden die Fixkosten kontinuierlich strikt überprüft und überflüssige Kosten wie etwa für Reisen sollen vermieden werden, wo immer dies möglich sei. BASF habe verstärkt das Cash-Management im Blick, um die freien Barmittel zu optimieren.Der BASF-Vorstand habe nach einem deutlichen Ergebnisrückgang im Jahr 2022 u.a. wegen der hohen Energiekosten und der schwachen Konjunktur angekündigt, unter dem Strich weltweit 2.600 Stellen zu streichen. Wegen hoher Gaspreise sollten zudem mehrere Chemieanlagen stillgelegt werden.Im Fokus stehe derzeit auch die Nachfolge des im kommenden Jahr scheidenden Vorstandsvorsitzenden Martin Brudermüller. Bis Dezember solle über die Nachfolge entschieden werden. Mit dem Wechsel an der Führungsspitze und angesichts schlecht laufender Geschäfte stehe der Chemieriese einem Pressebericht zufolge vor einem größeren Verkaufsprogramm.Maue Zahlen für das dritte Quartal und eine weitere Senkung der Gesamtjahresprognose wären letztlich wohl keine große Überraschung mehr. Ein Großteil davon sollte angesichts des schwachen Kursverlaufs in den vergangenen Wochen bereits eingepreist sein. Mit einem Kauf der Dividendenperle sollte allerdings noch abgewartet werden. Bereits investierte Anleger sollten weiterhin den Stopp bei 36 Euro beachten, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.10.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BASF.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link