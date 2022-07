Wien (www.aktiencheck.de) - Sehr schwach präsentierte sich gestern wiederum die Aktie des Kurznachrichtendienstes Twitter (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) (-11,3%), so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) habe heute überraschend Quartalszahlen vermeldet. Der deutsche Chemieriese habe einen operativen Gewinn von EUR 2,34 Mrd. erzielt und damit die Analystenschätzungen signifikant übertroffen. In die Karten spiele dem Unternehmen der aktuell schwache EUR, zudem könnten die höheren Inputpreise aktuell an die Kunden weitergegeben werden.Die US-Glücksspielkonzerne Las Vegas Sands (ISIN: US5178341070, WKN: A0B8S2, Ticker-Symbol: LCR, NYSE-Symbol: LVS), Wynn Resorts (ISIN: US9831341071, WKN: 663244, Ticker-Symbol: WYR, NASDAQ-Symbol: WYNN) und Melco Resorts (ISIN: US5854641009, WKN: A0LF1J, Ticker-Symbol: MAS, NASDAQ-Symbol: MLCO) seien gestern stark gefallen, da im chinesischen Macau im Zuge von Corona-Eindämmungsmaßnahmen alle Casinos geschlossen worden seien. (12.07.2022/ac/a/m)