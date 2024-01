Börsenplätze BASF-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

43,28 EUR -0,07% (22.01.2024, 09:48)



XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

43,16 EUR +0,26% (22.01.2024, 09:33)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Das Portfolio umfasse sechs Segmente: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2022 weltweit einen Umsatz von 87,3 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (22.01.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach durchaus erfreulichen Entwicklungen gegen Jahresende hätten die Anteile von Evonik ( ISIN DE000EVNK013 WKN EVNK01 ) und BASF wieder jeglichen Schwung verloren und auch in der Vorwoche weiter nachgegeben. Gegenwind würden die Chemietitel in erster Linie in Form mauer Konjunkturdaten erhalten. So habe sich das Geschäftsklima in der chemischen Industrie in Deutschland erneut verschlechtert.Laut dem ifo-Institut sei der Index im Dezember auf minus 15,2 Punkte gefallen - nach minus 13 im November. Die Personalpläne der befragten Firmen seien auf dem niedrigsten Stand seit der Finanzkrise 2008/2009. "Der Chemiebranche droht ein noch stärkerer Beschäftigungsabbau", habe Branchenexpertin Anna Wolf erklärt.Die Unternehmen hätten ihre Geschäftslage weniger negativ bewertet, die Geschäftserwartungen für das kommende Halbjahr allerdings deutlich schlechter. "Die Talsohle in der Chemiebranche scheint zwar erreicht zu sein, ein baldiges Aufwärts ist allerdings noch nicht in Sicht", habe Wolf gesagt. Der Auftragsbestand sei niedrig. Wegen der hohen Energiepreise planten Unternehmen, Produktion ins Ausland zu verlagern. Laut dem Verband der Chemischen Industrie sei der Branchenumsatz im vergangenen Jahr um zwölf Prozent auf 230 Milliarden Euro gefallen. Die Produktion liege seit mehr als zwei Jahren unterhalb der wirtschaftlich notwendigen Grundauslastung.Dass die Weltkonjunktur nicht in Fahrt komme, belaste die BASF- und Evonik-Titel weiterhin. Mutige können angesichts der historisch günstigen Bewertung der beiden Chemietitel auf eine Trendwende im weiteren Jahresverlauf spekulieren, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Die Stoppkurse sollten bei 36,00 Euro (BASF) beziehungsweise 15,00 Euro (Evonik) belassen werden. (Analyse vom 22.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link