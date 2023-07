Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Das Portfolio umfasse sechs Segmente: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2022 weltweit einen Umsatz von 87,3 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Am Mittwoch habe BASF nach Börsenschluss die Eckdaten für das zweite Quartal veröffentlicht und die Gesamtjahresprognose - letztlich wenig überraschend - gekappt. Obwohl der weltgrößte Chemieproduzent für das laufende Jahr nun noch etwas pessimistischer sei als die meisten Analysten, habe man die Gewinnwarnung am Markt relativ gelassen hingenommen.Auch die Experten hätten sich keineswegs geschockt gezeigt. So habe Analystin Virginie Boucher-Ferte von Deutsche Bank Research in einer am Donnerstag vorliegenden Studie geschrieben, die Eckdaten des Chemiekonzerns seien wie erwartet ausgefallen. Sie habe die Einstufung für BASF nach vorläufigen Quartalszahlen und einer Gewinnwarnung auf "buy" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Auch die reduzierten Jahresziele hätten nicht überrascht.Die DZ BANK habe den fairen Wert der Papiere von BASF nun von 56 auf 54 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "kaufen" belassen. Die erwartete Erholung im zweiten Halbjahr falle voraussichtlich sehr schwach aus, habe Analyst Peter Spengler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie geschrieben. Der Experte habe seine Schätzungen gekappt.Hingegen sei das Analysehaus Jefferies weniger zuversichtlich gestimmt. So habe Analyst Chris Counihan das Kursziel für die DAX-Titel von 47 auf 44 Euro gesenkt und Einstufung auf "hold" belassen. Die schwache Nachfrage, die derzeit an den Chemie-Endmärkten herrsche, dürfte den Sommer über anhalten, habe Counihan betont. Er glaube, dass dies nicht nur mit dem Abbau von Lagerbeständen zu erklären sei, und habe seine jährlichen operativen Gewinnschätzungen im Schnitt um 6 Prozent gekürzt.Mit Material von dpa-AFXHinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BASF.