Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Das Portfolio umfasse sechs Segmente: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2022 weltweit einen Umsatz von 87,3 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (22.08.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemie-Konzerns BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.BASF könnte sich Insidern zufolge von seinem Geschäft mit Katalysatoren für Verbrennungsmotoren trennen. Das Unternehmen habe die Investmentbank Morgan Stanley beauftragt, für das Drei-Milliarden-Euro-Geschäft verschiedene Optionen auszuloten, darunter auch einen Verkauf, habe die Nachrichtenagentur "Bloomberg" am Dienstag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtet.Eine Entscheidung sei aber noch nicht getroffen. BASF-Aktien hätten ihre Gewinne auf die Nachricht hin am Dienstagnachmittag etwas ausgebaut und zuletzt eineinhalb Prozent im Plus notiert. BASF habe sich zu den Informationen gegenüber Bloomberg nicht äußern wollen.BASF habe die Ausgliederung der Geschäftseinheiten Mobile Abgaskatalysatoren und Edelmetall-Services erst Ende Juli abgeschlossen. Sie firmiere unter dem Namen BASF Environmental Catalyst and Metal Solutions (ECMS) und habe ihren Hauptsitz im US-Bundesstaat New Jersey. Das Unternehmen produziere Abgaskatalysatoren für Benzin- und Dieselfahrzeuge, aber auch für Motorräder und Kleinmotoren.Zudem biete ECMS Edelmetallprodukte und -dienstleistungen an und bezeichne sich selbst als größten Recyclingbetrieb für Edelmetalle aus gebrauchten Fahrzeugkatalysatoren. ECMS sei demnach weltweit in 15 Ländern mit über 4.500 Mitarbeitenden und 20 Produktionsstandorten tätig.Neben der schwachen Entwicklung der Weltkonjunktur würden die hohen Energiepreise eine große Belastung für Chemie-Konzerne wie BASF bleiben. Gezielte Verkäufe von Geschäftsbereichen könnten für mehr finanzielle Flexibilität sorgen.Es bleibt dabei: Wer über einen langen Atem verfügt, kann sich weiterhin bei BASF positionieren, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Stopp: 37,00 Euro. (Analyse vom 22.08.2023)(Mit Material von dpa-AFX)