Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

44,945 EUR -0,34% (08.12.2023, 09:26)



Xetra-Aktienkurs BASF-Aktie:

44,885 EUR -0,47% (08.12.2023, 09:12)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Das Portfolio umfasse sechs Segmente: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2022 weltweit einen Umsatz von 87,3 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (08.12.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - BASF: Gelingt der Ausbruch? ChartanalyseDie BASF-Aktie (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) hat gestern weitere 1,5% auf 45,10 EUR zugelegt und den fünften Handelstag hintereinander im Gewinn beendet, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Starker Aufwärtstag für die Aktie von BASF - nachdem die Papiere des Ludwigshafener Chemiekonzerns bereits zur Wochenmitte hätten 1,9% zulegen können, hätten sich die Kurse gestern an den Doppel-Widerstand aus GD200 und Volumenmaximum herangeschoben. In der Spitze sei es für die Notierungen dabei bis auf 45,66 EUR gegangen - das sei der höchste Stand seit dem 20. September gewesen. Zum Xetra-Ende habe schließlich ein Gewinn von 1,5% zu Buche gestanden, womit das aktuelle Wochenplus auf 4,3% ausgebaut worden sei.Ausblick: Die BASF-Aktie sei gestern an das Level mit dem meisten Handelsvolumen seit März 2020 und die 200-Tage-Linie herangelaufen und damit auf einen Widerstand getroffen.Das Long-Szenario: Um die Erholung fortzusetzen, müssten die Kurse nun die Doppelhürde aus Volumenmaximum und GD200 zwischen 45,50 EUR und 45,75 EUR überbieten. Direkt darüber würde dann die Februar-Abwärtstrendgerade bei 46,12 EUR in den Fokus rücken. Gelinge dort der Break - und würden die Notierungen damit aus dem breiten Abwärtstrendkanal ausbrechen -, wäre ein Hochlauf bis zum September-Top bei 47,45 EUR oder bis zum Juli-Hoch bei 49,59 EUR möglich.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BASF-Aktie: