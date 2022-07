Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2021 weltweit einen Umsatz von 78,6 Milliarden Euro.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemieproduzenten BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Der DAX-Titel habe im gestrigen Handel kräftig zulegen können. Auch im vorbörslichen Handel präsentiere sich die BASF-Aktie in einer sehr starken Verfassung. Der Grund hierfür seien Aussagen aus Russland, wonach das Erdgas durch die Pipeline Nord Stream 1 bald wieder strömen sollte.Zudem sei der Preis für europäisches Erdgas am Dienstag gefallen. Der in London gehandelte Terminkontrakt TTF für niederländisches Erdgas zur Lieferung im August sei zuletzt auf 154 Euro für eine Megawattstunde gesunken. Gegenüber dem Vortag habe dies einem Minus von rund drei Prozent entsprochen. Niederländische Terminkontrakte würden in Europa als eine Art Benchmark im Erdgashandel gelten.Händler hätten den Kursrückgang mit einen Bericht der Nachrichtenagentur Reuters begründet, wonach nach Abschluss der regulären Wartungsarbeiten an der Ostseepipeline Nord Stream 1 am Donnerstag wieder russisches Gas fließen dürfte, wenn auch mit geringerer Kapazität. Dies würde die jüngsten Angebotssorgen etwas mildern. Die Furcht vor einem Stopp der Gaslieferungen aus Russland habe den Preis für europäisches Erdgas Anfang Juli auf gut 186 Euro getrieben.Zuletzt habe am Gasmarkt die Befürchtung dominiert, dass Russland Nord Stream 1 wegen des Ukraine-Kriegs und der westlichen Sanktionen nach den Wartungsarbeiten nicht wieder in Betrieb nehmen könnte. Europa wolle deshalb Gasimporte aus Ländern außerhalb Russlands ausweiten.Nichtsdestotrotz bleibt die BASF-Aktie weiterhin nur für Mutige geeignet, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Diese sollten ihre Position unverändert mit einem Stopp bei 39,00 Euro absichern. (Analyse vom 20.07.2022)(Mit Material von dpa-AFX)