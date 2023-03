Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Das Portfolio umfasse sechs Segmente: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2022 weltweit einen Umsatz von 87,3 Milliarden Euro.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Preis für europäisches Erdgas habe am Montag die Abwärtsbewegung der vergangenen Handelswochen fortgesetzt und den tiefsten Stand seit Sommer 2021 erreicht. Zu Beginn der Woche sei der Preis für den richtungsweisenden Terminkontrakt TTF zur Auslieferung in einem Monat bis auf 42,50 Euro je Megawattstunde (MWh) gefallen.Günstiger gewesen sei europäisches Erdgas zuletzt im August 2021. Wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine seien die Erdgaspreise im vergangenen Jahr drastisch gestiegen. In der Spitze seien Preise von mehr als 300 Euro gezahlt worden, nachdem Erdgas längere Zeit um die 20 Euro je MWh gekostet habe. Eine hohe Abhängigkeit von russischem Gas habe zu einer Energiekrise geführt.Seit Dezember sei der Preis für Erdgas allerdings in einer kontinuierlichen Abwärtsbewegung. In dieser Zeit sei es mit der Notierung um 70 Prozent nach unten gegangen. Mit ausschlaggebend hierfür seien die Erdgasspeicher, die gegen Ende der Wintermonate vergleichsweise gut gefüllt seien.Laut jüngsten Daten des europäischen Speicherverbandes GIE habe der Füllstand in allen deutschen Speichern am 4. März 67,70 Prozent betragen. Die Gasreserven seien zwar seit Januar kontinuierlich gesunken, lägen aber weiter deutlich über dem Vergleichswert des Vorjahres. Gründe für den höheren Füllstand im Jahresvergleich seien Importe von Flüssiggas und eine wetterbedingt niedrigere Nachfrage. Hinzu kämen Einsparungen vor allem in der Industrie, die aus Kostengründen weniger verbraucht habe. WKN EVNK01 ). Da dadurch deren Kosten sinken würden. Auf der anderen Seite würden mit Equinor und Shell zwei der größten europäischen Gasproduzenten nun natürlich weniger verdienen. Grund zur Sorge bestehe hier allerdings nicht. Die beiden Firmen dürften auch in diesem Jahr weiterhin üppige Gewinne erzielen. Alle vier genannten Aktien bleiben indes attraktiv, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.03.2023)Mit Material von dpa-AFXHinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BASF.