ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 111.000 Mitarbeiter in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Das Portfolio umfasse sechs Segmente: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2022 weltweit einen Umsatz von 87,3 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (21.12.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Bereits seit Jahren suche der Ludwigshafener Chemieriese einen Abnehmer für die Öl- und Gastochter Wintershall, die nicht mehr so richtig ins Portfolio von BASF passe. Es sei zu einem Deal mit Letter One gekommen, durch den Wintershall und Dea verschmolzen worden seien, doch zuletzt habe der Energiebereich erneut das Konzernergebnis belastet. Nun gebe es einen neuen Deal.Demnach solle Harbour Energy die Anteile von BASF und LetterOne übernehmen. Wie BASF auf der Firmenhomepage melde, hätten die drei Parteien heute die entsprechenden Vereinbarungen zum Zusammenschluss der Geschäfte unterschrieben. So solle das operative Geschäft von Wintershall Dea an Harbour übertragen werden. Die bisherigen Besitzer von Wintershall Dea - BASF mit 72,7% und LetterOne mit 27,3% - würden beim Abschluss der Transaktion eine Barzahlung von 2,15 Mrd. USD erhalten. Auf BASF würden dabei 1,56 Mrd. USD entfallen. Außerdem würden die beiden Unternehmen neue, von Harbour ausgegebene Aktien erhalten, die einer Beteiligung von insgesamt 54,5% an Harbour Energy entsprechen würden. Folglich werde BASF in Zukunft 39,6% am britischen Konzern mit Sitz in Edinburgh halten. Mitsamt den ausstehenden Anleihen von Wintershall Dea im Volumen von 4,9 Mrd. USD summiere sich der vereinbarte Unternehmenswert für die Assets von Wintershall Dea auf insgesamt 11,2 Mrd. USD.Sofern die zuständigen Behörden zustimmen würden, sollten die verschiedenen Transaktionen im vierten Quartal des kommenden Jahres abgeschlossen werden. BASF-Finanzvorstand Dirk Elvermann habe sich mit dem Deal zufrieden gezeigt: "Neben der Barkomponente bieten die Anteile an Harbour, die BASF beim Abschluss der Transaktion erhalten wird, deutliches Wertsteigerungspotenzial und ermöglichen über die nächsten Jahre einen schrittweisen und optimierten Ausstieg aus dem Öl- und Gasgeschäft."Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BASF.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link