Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BASF.



Börsenplätze BASF-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

51,73 EUR +0,25% (06.01.2023, 10:22)



XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

51,78 EUR +0,31% (06.01.2023, 10:07)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2021 weltweit einen Umsatz von 78,6 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (06.01.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Chemieriesen BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die BASF-Aktie habe in der ersten Handelswoche des Jahres direkt den Turbo eingelegt und in nur vier Handelstagen über elf Prozent zugelegt. Auch am heutigen Freitag sei die Markteröffnung freundlich und das positive Momentum halte an. Für die Bullen werde es jetzt erst richtig spannend, da der Titel an einer wichtigen Marke angekommen sei.Die BASF-Aktie sei stark in das neue Börsenjahr gestartet. Zuletzt habe der Titel für rund sechs Wochen konsolidiert und sei Ende Dezember sogar unter die wichtige 200-Tage-Linie im Bereich der 46-Euro-Marke gesackt. Etwas tiefer, bei der 45-Euro-Marke, habe dann die Dominanz der Bären gestoppt und die Bullen hätten wieder das Ruder übernommen. Inzwischen sei der Kurs wieder deutlich über den GD200 gestiegen.Als nächster wichtiger Schritt stehe der Sprung über den technischen Widerstand bei der 52-Euro-Marke an. Gelinge auch dieser Ausbruch nachhaltig, werde ein starkes Kaufsignal ausgelöst, was der Erholung neue Fahrt verleihen sollte. Im Anschluss stehe bei 53,08 Euro der nächste Widerstand im Fokus.Die BASF-Aktie habe im vergangenem Jahr ordentlich Feder lassen müssen. Die lange Durststrecke sei jedoch beendet und mit dem freundlichem Jahresstart setze der Titel seine Erholung fort.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: