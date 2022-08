Die BASF-Aktie bleibt angesichts der Risiken bezüglich Gasversorgung, Weltkonjunktur und Pegelständen weiterhin ein ganz heißes Eisen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Daher sollten trotz der grundsätzlich sehr starken Aufstellung des Konzerns, der langfristig guten Perspektiven und der sehr günstigen Bewertung weiterhin nur Mutige zugreifen. Der Stopp könne man bei 39,00 Euro belassen. (Analyse vom 23.08.2022)



Börsenplätze BASF-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

42,17 EUR +2,04% (23.08.2022, 10:10)



XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

41,965 EUR +1,91% (23.08.2022, 09:55)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2021 weltweit einen Umsatz von 78,6 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (23.08.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemiegiganten BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Mit dem DAX-Titel sei es am Montag im Zuge der allgemein schlechten Stimmung an den Märkten erneut deutlich abwärts gegangen. Doch zumindest für zwei Problemfelder habe es nun auch endlich wieder einmal gute Nachrichten gegeben. So nähere sich der Füllstand der Erdgasspeicher in Deutschland trotz der stark reduzierten Liefermengen aus Russland der 85-Prozent-Marke.Wie am Dienstag aus im Internet veröffentlichten Daten der europäischen Gasspeicher-Betreiber hervorgegangen sei, habe der Füllstand am Sonntagmorgen bei 80,14 Prozent gelegen. Der Füllstand werde immer erst mit Verzögerung gemeldet.Eine neue Verordnung sehe vor, dass die deutschen Speicher am 1. Oktober zu mindestens 85 Prozent gefüllt sein müssten. Am 1. November sollten es mindestens 95 Prozent sein. Die zum 1. September vorgeschriebenen 75 Prozent seien mehr als zwei Wochen früher erreicht worden.Der Geschäftsführer des so genannten Marktgebietsverantwortlichen Trading Hub Europe (THE), Torsten Frank, fürchte, dass Deutschland nicht alle seine Gasspeicher wie gesetzlich gefordert füllen könne. "Wir werden viele Speicher bis zum November zu 95 Prozent füllen können, aber nicht alle", habe er der "Rheinischen Post" (Dienstag) gesagt. Eine bundesweite Gasmangellage erwarte er jedoch nicht. "Es kann aber gegebenenfalls regionale Mangellagen geben, das lässt sich leider nicht ausschließen." Für die privaten Haushalte sei er aber optimistisch: "Wir kommen mit dem Einspeichern und Sparen gut voran. Ich bin sehr zuversichtlich, dass die privaten Haushalte in diesem Winter nicht frieren müssen."Russland habe zuletzt angekündigt, Gaslieferungen über die Ostseepipeline Nord Stream 1 Ende August für drei Tage zu unterbrechen. Vom 31. August bis zum 2. September werde wegen Wartungsarbeiten kein Gas nach Deutschland fließen, habe der Staatskonzern Gazprom mitgeteilt. Danach sollten täglich wieder 33 Millionen Kubikmeter Erdgas geliefert werden. Das entspreche den 20 Prozent der täglichen Maximalleistung, auf die Russland die Lieferung schon vor einigen Wochen verringert habe.Der Pegel in Emmerich habe seit Dienstag unter null gestanden. Das heiße, dass in das Wasser-Messrohr am Fluss in Höhe des rechnerisch bestimmten Pegels Null kein Wasser mehr geflossen sei, weil der Rhein niedriger liege.Auch an den anderen Messstellen in Nordrhein-Westfalen sei der Wasserstand um mehrere Zentimeter gestiegen: In Köln um sechs auf 80 Zentimeter, in Düsseldorf um vier auf 38 Zentimeter, in Duisburg um vier auf 158 Zentimeter, in Wesel um fünf auf 93 Zentimeter und in Rees um sieben auf 45 Zentimeter.Trotz der positiven Tendenz erwarte das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt in absehbarer Zeit aber keine nachhaltige Besserung der Wasserstände. Zwar würden sich die Pegelstände in den nächsten Tagen zunächst weiter erholen. Nach dem Durchlauf einer vom Oberrhein kommenden Welle sei aber davon auszugehen, dass sie erneut sinken würden. Insgesamt hätten sich die Wasserstände überwiegend weiter im Bereich eines mittleren Niedrigwassers bewegt, habe die Behörde am Freitag mitgeteilt.