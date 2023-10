Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Das Portfolio umfasse sechs Segmente: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2022 weltweit einen Umsatz von 87,3 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (27.10.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach einer bewegten Börsenwoche am deutschen Aktienmarkt mit einem abermals deutlichen Rücksetzer am Vortag sei am Freitagnachmittag Ruhe eingekehrt. Der deutsche Leitindex DAX sei mit 14.733 Zählern nahezu auf der Stelle getreten. Die BASF-Aktie habe bereits am gestrigen Donnerstag aufgedreht und setze den freundlichen Trend heute fort.Am Vortag hätten der Kurseinbruch der Aktien von Siemens Energy und damit verbundene Verluste der Siemens-Aktie die Anleger verunsichert und insgesamt auf die Kurse gedrückt. Siemens Energy seien am Vortag um gut 35 Prozent abgestürzt, weil der Energietechnikkonzern mit dem BUND über milliardenschwere Bürgschaften für Kredite verhandele.Auf Wochensicht stehe für den DAX ein moderates Minus zu Buche. Zum Wochenauftakt habe der Index bei 14.630 Punkten den tiefsten Stand seit März markiert. Der Gaza-Krieg, hartnäckig hohe Renditen von US-Staatsanleihen und unterschiedlich gewertete Quartalsberichte aus den USA und Deutschland hätten die Börsen zuletzt belastet.Zyklische Aktien wie BASF hätten es aufgrund der angespannten Konjunktur, hoher Energie- und Finanzierungskosten unverändert schwer. Der Chart sei weiterhin angeschlagen, aber aktuell würden die Bullen versuchen, den Kurs oberhalb der psychologisch wichtigen 40-Euro-Marke zu stabilisieren. Ein erster wichtiger Schritt sei gemacht, der Kurs notiere über 3,5 Prozent fester in den vergangenen 24 Stunden.Das Umfeld bleibe vorerst angespannt für zyklische Aktien. Zum Wochenausklang überzeuge die BASF-Aktie überraschend mit Relativer Stärke. Für langfristig orientierte Anleger ist die hohe Dividendenrendite von 8,3 Prozent attraktiv, so Tim Temp von "Der Aktionär" zur BASF-Aktie. Wichtig würden in der kommenden Woche am 31. Oktober die neuen Zahlen. (Analyse vom 27.10.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BASF.