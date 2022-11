Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2021 weltweit einen Umsatz von 78,6 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (17.11.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Der Ludwigshafener Konzern prüfe bei seinen geplanten Sparmaßnahmen auch Forschung und Entwicklung. Der Bereich sei ebenfalls von dem Sparprogramm in Europa betroffen, habe Vorstandsmitglied Melanie Maas-Brunner gesagt. Innovation sei allerdings das wichtigste Element, das den Weg von BASF in die Zukunft ebne. Forschung und Entwicklung würden zu den Hauptsäulen gehören - da müsse man Geld ausgeben, so Brunner weiter. Im laufenden Jahr seien Investitionen von 2,2 Mrd. Euro für Forschung und Entwicklung geplant. Ähnlich viel sollten es im kommenden Jahr werden. 2021 habe der deutsche Chemiegigant in den Bereich rund 2,2 Mrd. Euro gesteckt.Die BASF-Aktie habe vor Kurzem die 200-Tage-Linie überwinden können. Diese gelte es nun zu verteidigen. "Der Aktionär" bleibe für den Titel optimistisch gestimmt. Mutige Anleger mit einem langen Atem könnten weiterhin auf eine nachhaltige Erholung der historisch günstig bewerteten BASF-Aktie spekulieren. Der Stopp könne vorerst noch bei 34 Euro belassen werden, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.11.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BASF-Aktie: