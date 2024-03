Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BASF.



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Das Portfolio umfasse sechs Segmente: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2023 weltweit einen Umsatz von 68,9 Milliarden Euro.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie der BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) ein Kauf.Der aktuelle Vorstandsvorsitzende von BASF, Martin Brudermüller, werde Ende April seinen Posten an Markus Kamieth übergeben. Zu den wichtigsten Entscheidungen in seiner Amtszeit gehöre der Bau eines weiteren Verbundstandorts in China. Diesbezüglich habe es in der Vergangenheit auch immer wieder Kritik gegeben. Nun habe sich Brudermüller erneut gerechtfertigt.Er habe erklärt, dass sich der Chemieriese durch die Investitionen von knapp zehn Milliarden Euro im Reich der Mitte nicht zu abhängig vom chinesischen Markt sowie den politischen Spannungen mache. Seiner Ansicht nach wäre es eher ein Risiko, "nicht dort zu sein", habe Brudermüller gegenüber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung erklärt. Schließlich sei China der mit Abstand größte Chemiemarkt der Welt. So belaufe sich der Anteil an der globalen Chemieproduktion auf bald 50 Prozent, hingegen würden die Ludwigshafener aktuell nur etwa 15 Prozent ihres Umsatzes in China erwirtschaften.Brudermüller habe zudem betont, dass BASF dadurch gewissermaßen auch die notwendige Transformation in Deutschland bezahlen könne. Das Unternehmen gehe davon aus, dass man in China einen zusätzlichen Umsatz in Höhe von vier bis fünf Milliarden Euro sowie einen operativen Ergebnisbeitrag von 1,0 bis 1,2 Milliarden Euro erzielen könne.Im Hinblick auf den Umbau der Werke in Deutschland habe er erklärt, dass der "Verbund" zwischen Spezialchemie und Basischemie bei BASF auch in Zukunft erhalten bleiben solle. Zudem werde der Stammsitz in Ludwigshafen der größte Standort des DAX-Konzerns bleiben, "aber er wird sich anpassen müssen". So sei es möglich, dass weitere Anlagen geschlossen werden, weil diese sich im Zuge "der Dekarbonisierung nicht mehr wirtschaftlich betreiben" lassen.Der DAX-Titel bleibt daher ein Kauf, so Thorsten Küfner vn "Der Aktionär". Der Stoppkurs könne nun auf 39,00 Euro nachgezogen werden. (Analyse vom 25.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: