Die sinkenden Gaspreise dürften sich in den Ergebnissen der Chemieriesen positiv bemerkbar machen. Schwäche sich zudem die Weltkonjunktur 2023 nicht so stark wie befürchtet ab, sollte sich die Erholungsrally der drei Chemietitel weiter fortsetzen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nachdem die großen deutschen Chemietitel BASF (ISIN DE000BASF111/ WKN BASF11), LANXESS (ISIN DE0005470405/ WKN 547040) und Evonik (ISIN DE000EVNK013/ WKN EVNK01) im Vorjahr stark unter den Ängsten vor einem Gasmangel sowie den extrem stark gestiegenen Energiekosten gelitten haben, könnte die Entwicklung am Gasmarkt den Aktien nun Rückenwind verleihen, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär".So gehe der Preis für europäisches Erdgas immer weiter zurück. Am Freitag sei der Preis für den richtungsweisenden Terminkontrakt TTF zur Auslieferung in einem Monat erstmals seit gut eineinhalb Jahren unter die Marke von 50 Euro je Megawattstunde gefallen. Im Tief seien am Vormittag 49,50 Euro markiert worden, das sei der tiefste Stand seit August 2021.Infolge des russischen Kriegs gegen die Ukraine seien die Erdgaspreise im vergangenen Jahr drastisch gestiegen. In der Spitze seien Preise von mehr als 300 Euro gezahlt worden, nachdem Erdgas längere Zeit um die 20 Euro gekostet habe. Die einst hohe Abhängigkeit von russischem Gas habe zu einer Energiekrise geführt.