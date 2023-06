Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BASF.



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Das Portfolio umfasse sechs Segmente: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2022 weltweit einen Umsatz von 87,3 Milliarden Euro.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Bei der Aktie gehe es weder klar nach oben noch nach unten. Seit gut drei Jahren schwanke der BASF-Kurs grob zwischen 40 und 70 Euro herum. Ein Grund für die Zurückhaltung der Anleger: Immer wieder würden neue Probleme auftauchen. Aktuell gehe es unter anderem um Klagen in den USA, die bereits andere Unternehmen viel gekostet hätten.PFAS-Chemikalien (auch bekannt als "Ewigkeitschemikalien") würden als gesundheitsschädlich gelten, wenn sie ins Trinkwasser gelangen würden. In den USA hätten Dupont, Chemours und Corteva deshalb zum Monatswechsel einem Vergleich in Höhe von 1,2 Milliarden Dollar zustimmen müssen. Auch 3M solle Trinkwasser verunreinigt haben - im Raum stünden deswegen rund 10 Milliarden Dollar als Vergleichssumme in den USA. Und: Gegen BASF lägen ebenfalls Klagen vor. Tausende! Das Thema könnte also auch für den DAX-Konzern noch recht teuer werden.Unterdessen habe Wirtschaftsminister Robert Habeck heute zum Thema Gasversorgung gesagt: "Wir sind aus meiner Sicht noch nicht durch." Die derzeit gute Situation dürfe nicht davon ablenken. "Ich willl nur darauf hinweisen, dass die Transitverträge, die Russland mit der Ukraine geschlossen hat, im Jahr 2024 auslaufen." Angesichts des Krieges gebe es kein sicheres Szenario, wie es dann weitergehe. Klar sei lediglich: Bevor die Leute in Osteuropa frieren würden, "müssten wir unsere Industrie drosseln oder gar abschalten". Zusätzliche Kapazitäten seien daher unerlässlich, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten.Es gebe also bei BASF einige Risiken jenseits des Tagesgeschäfts. Ein weiterer Punkt seien zudem die Investitionen in China, die ebenfalls ein gewisses Risiko bergen würden, falls sich der Konflikt zwischen China und dem Westen irgendwann zuspitzen sollte. Der Fall Russland und Wintershall habe gezeigt, dass es im Zweifel schnell gehen und teuer werden könne. Kein Wunder also, dass Anleger bei BASF nicht bedingungslos zugreifen würden, sondern die Aktie eher auf einem recht günstig wirkendem Niveau verweile.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweise auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BASF.