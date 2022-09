Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze BASF-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

38,335 EUR -2,95% (28.09.2022, 13:50)



XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

38,535 EUR -2,43% (28.09.2022, 13:35)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2021 weltweit einen Umsatz von 78,6 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (28.09.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Stimmung an den Märkten bleibe schlecht. Dementsprechend gehe es auch mit den Aktien von BASF weiter nach unten. "Es droht eine weitere Handelswoche des Grauens", habe der Marktbeobachter Timo Emden urteilt. Bislang habe der DAX im Laufe dieser Woche schon wieder mehr als 3 Prozent verloren. Seit dem Zwischenhoch vor gut zwei Wochen habe er nun schon mehr als 12 Prozent eingebüßt.Laut dem Marktbeobachter Christian Henke vom Broker IG habe der Präsident der Notenbank von St. Louis, James Bullard, mit seinen neuesten Aussagen eine nächste Verkaufswelle losgetreten. Bullard und weitere US-Notenbanker hätten ihre Forderungen nach mehr Zinserhöhungen erneuert, was weltweit die Sorgen vor einer Rezession erhöhe. "Nachrichten, die die Talfahrt aufhalten könnten, sind nicht zu sehen", gebe sich Henke daher pessimistisch. Hinzu kämen neuerdings Sorgen um die Stabilität des Energienetzes, nachdem entdeckte Lecks an den beiden Ostsee-Gaspipelines Nord Stream 1 und Nord Stream 2 mit einem möglichen Sabotageakt in Verbindung gebracht würden.Im Zuge der anhaltenden Marktschwäche habe die BASF-Aktie wieder deutlich Federn gelassen. Der DAX-Titel sei dabei erneut an der Bodenbildung gescheitert und unter den Stoppkurs des "Aktionär" bei 39,00 Euro gerutscht.Anleger sollten sich nun gemäß der Börsenregel "Gewinne laufen lassen, Verluste begrenzen" an die Seitenlinie begeben, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur BASF-Aktie. (Analyse vom 28.09.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BASF.