BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2021 weltweit einen Umsatz von 78,6 Milliarden Euro.







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der weltgrößte Chemiekonzern BASF setze weiter auf ein anhaltend starkes Wachstum des größten Chemiemarktes der Welt, China. Daher habe der DAX-Konzern bereits vor mehreren Jahren beschlossen, einen zweiten Verbundstandort im Reich der Mitte zu errichten. Nun sei dort die erste Produktionsanlage eröffnet worden.Dort sollten pro Jahr 60.000 Tonnen Kunststoffe für chinesische Kunden - hauptsächlich aus der Automobil- und Elektronikindustrie - hergestellt werden. Das Besondere am neuen Verbundstandort Zhanjiang in der südchinesischen Provinz Guangdong: Er solle vor allem mit Erneuerbarer Energie versorgt werden. Bis 2025 wolle BASF den dann nach Ludwigshafen und Antwerpen drittgrößten Standort zu 100 Prozent mit Wind, Solar & Co versorgen.Die mittel- bis langfristigen Aussichten für den breit und strategisch clever aufgestellten Weltmarktführer würden nach wie vor gut bleiben. Doch aktuell würden den DAX-Titel einfach die zahlreichen kurzfristigen Risiken enorm belasten, weshalb der Kurs weiterhin im Abwärtstrend regelrecht gefangen sei.