BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Das Portfolio umfasse sechs Segmente: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2022 weltweit einen Umsatz von 87,3 Milliarden Euro.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Nach einem starken Lauf gegen Ende des Börsenjahres 2023 sei die Erholung der BASF-Aktie zu Beginn des Jahres 2024 ins Stocken geraten. So notiere der DAX-Titel bisher im Minus. Etwas Gegenwind hätten die Papiere jüngst auch in Form wenig berauschender Konjunkturprognosen sowie einer Verkaufsempfehlung aus dem Hause Jefferies erhalten.So habe das Analysehaus das Kursziel für die BASF-Aktie von 39 auf 41 Euro erhöht, aber das Rating auf "Underperform" belassen. Der Chemiekonzern dürfte einen herausfordernden Jahresabschluss und einen ebensolchen Start ins neue Jahr verzeichnet haben, habe Analyst Chris Counihan in einer am Freitag veröffentlichten Studie geschrieben. Das neue Kursziel habe er mit höher als bislang erwarteten Erlösen der Öl- und Gas-Tochter Wintershall begründet.Indes dürfte die Weltwirtschaft nach Schätzung der Vereinten Nationen in diesem Jahr etwas langsamer wachsen als 2023. Der UN-Wirtschaftsbeirat prognostiziere für 2024 ein weltweites Wachstum von 2,4 Prozent im Vergleich zu 2,7 Prozent im Vorjahr. "Die Aussicht auf eine längere Zeit strengerer Kreditbedingungen und höherer Kreditkosten stellt einen starken Gegenwind für eine verschuldete Weltwirtschaft dar", habe das Gremium am Donnerstag mitgeteilt.Gleichzeitig seien mehr Investitionen erforderlich, um das Wachstum wiederzubeleben, den Klimawandel zu bekämpfen und den Fortschritt bei der Verwirklichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung zu beschleunigen. Auch geopolitische Spannungen hätten die wirtschaftliche Entwicklung gefährdet. Vor der Pandemie habe die globale Wachstumsrate bei um die 3,0 Prozent leicht höher gelegen als momentan. Auch wenn die Inflation von geschätzten 5,7 Prozent in 2023 in 2024 auf 3,9 sinken solle, sei der Preisdruck nach wie vor hoch.Der Stoppkurs kann bei 36,00 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.01.2024)Mit Material von dpa-AFX