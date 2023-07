Mit Material von dpa-AFX



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Das Portfolio umfasse sechs Segmente: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2022 weltweit einen Umsatz von 87,3 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (19.07.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Vor einem Jahr hätten große Sorgen in Deutschland geherrscht. Chemiefirmen wie BASF hätten befürchten müssen, dass sie im Winter 2022/23 ihre Anlagen aufgrund einer drohenden Gasmangellage womöglich herunterfahren müssten. Es sei bekanntlich anders gekommen. Im Sommer 2023 dürfte man in Ludwigshafen diesbezüglich nun etwas beruhigter sein.Denn bereits jetzt seien die Erdgasspeicher in Deutschland wieder gut gefüllt. Am Montagmorgen habe der Füllstand nach vorläufigen Daten des europäischen Gasspeicherverbands GIE bei 84,25 Prozent gelegen. Im Vorjahr sei ein vergleichbarer Wert erst am 1. September erreicht worden. Der Verband der Gasspeicherbetreiber Ines halte es für möglich, dass die Speicher schon im September voll würden."Werden die Einspeicherungen in der aktuellen Gleichmäßigkeit fortgesetzt, könnte die Füllstandsvorgabe von 95 Prozent bereits im August erreicht werden und eine vollständige Befüllung wäre schon im September möglich", habe der Geschäftsführer der Initiative Energien Speichern (Ines), Sebastian Bleschke, der Deutschen Presse-Agentur, gesagt. Eine im vergangenen Jahr während der Gaskrise eingeführte Verordnung sehe vor, dass die Gasspeicher am 1. September zu 75 Prozent, am 1. Oktober zu 85 Prozent und am 1. November zu 95 Prozent gefüllt sein sollten.Die Speicher würden Schwankungen beim Gasverbrauch ausgleichen und damit ein Puffersystem für den Markt bilden. Zuletzt sei am Morgen des 14. November 2022 in Deutschland ein Füllstand von 100 Prozent verzeichnet worden. Im Winter würden die Füllstände üblicherweise abnehmen, nach dem Ende der Heizperiode wieder zunehmen. Die Menge des in den Speichern gelagerten Erdgases entspreche bei 100 Prozent Füllstand nach früheren Angaben der Bundesregierung etwa dem Verbrauch von zwei bis drei durchschnittlich kalten Wintermonaten.Der bislang geringste Füllstand des laufenden Jahres sei am 17. März mit 63,58 Prozent verzeichnet worden. Ein Jahr zuvor, am 17. März 2022, seien die deutschen Speicher nur zu 24,56 Prozent gefüllt gewesen. Der größte deutsche Speicher im niedersächsischen Rehden, der bis Anfang April 2022 vom russischen Staatskonzern Gazprom kontrolliert worden sei, habe am Montagmorgen einen Füllstand von gut 94 Prozent verzeichnet. EU-weit habe der Füllstand bei knapp 82 Prozent gelegen.Eine Gasmangellage drohe voraussichtlich nicht, aber die anhaltend mauen Konjunkturdaten seien für zyklische Firmen wie BASF natürlich ein Belastungsfaktor. Die Aktie habe sich zuletzt indes etwas erholen können.Aktuell drängt sich aber noch kein Kauf auf, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link