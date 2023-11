Mit Material von dpa-AFX



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Das Portfolio umfasse sechs Segmente: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2022 weltweit einen Umsatz von 87,3 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (06.11.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der weltgrößte Chemieproduzent BASF habe in der abgelaufenen Woche - wie im Vorfeld eigentlich schon erwartet worden sei - schwache Quartalszahlen und einen erneut etwas skeptischeren Ausblick veröffentlicht. Mittlerweile hätten mehrere Analysten das Zahlenwerk des DAX-Konzerns unter die Lupe genommen. Und dabei würden die Einschätzungen der Experten durchaus Mut machen.So habe etwa Deutsche Bank Research das Kursziel für die BASF-Papiere von 56 auf 54 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "buy" belassen. Analystin Virginie Boucher-Ferte habe ihre Prognosen für das operative Ergebnis (EBIT) der Jahre 2023 bis 2025 um 5 bis 12 Prozent reduziert. Dem lägen niedrigere Schätzungen für die Umsätze und die Margen des Chemiekonzerns zugrunde.Auch die US-Bank JP Morgan sei bullish gestimmt. Analyst Chetan Udeshi habe das Anlagevotum für den DAX-Titel auf "overweight" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen. Wie bei vielen anderen Chemieunternehmen seien die Gewinne im dritten Quartal unter Druck geblieben. Trotz der kurzfristig schwierigen Ergebnis- und Barmittelaussichten rechneten die Ludwigshafener aber mit einer Nachfragestabilisierung sowie Verbesserungen in China und behielten die Dividende unverändert bei.Indes habe die Privatbank Berenberg den fairen Wert für die BASF-Aktie sogar von 45 auf 46 Euro leicht angehoben, zudem sei die Einstufung auf "hold" belassen worden. Der Chemiekonzern setze eher auf eine Fortführung der Ausschüttungen an die Aktionäre als auf eine vollständige Umsetzung der Investitionspläne, so Analyst Sebastian Bray in einer seiner jüngsten Studie. Das Umfeld spreche derweil für eine wieder steigende Nachfrage nach chemischen Produkten.Mutige können bei der im historischen Vergleich günstig bewerteten Dividendenperle wieder auf eine Gegenbewegung spekulieren, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur BASF-Aktie. Der Stoppkurs sollte nach wie vor bei 36,00 Euro belassen werden. (Analyse vom 06.11.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BASF.