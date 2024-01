Es dürfte spannend bleiben, wann Chinas Konjunktur wieder Fahrt aufnehme. Die Bewertungen von Evonik, LANXESS und BASF seien aber im historischen Vergleich mittlerweile derart günstig, dass selbst eine anhaltende Schwäche bereits eingepreist sein dürfte.



Mutige können bei den drei Schnäppchen-Titeln nach wie vor darauf setzen, dass sich die jüngst gestartete Erholung weiter fortsetzen wird, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. Die Positionen sollten mit Stoppkursen bei 36,00 Euro (BASF) beziehungsweise 18,00 Euro (LANXESS) und 15,00 Euro (Evonik) abgesichert werden. (Analyse vom 02.01.2024)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Das Portfolio umfasse sechs Segmente: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2022 weltweit einen Umsatz von 87,3 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (02.01.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach zwei komplizierten Jahren würden die Anteilseigner von BASF, Evonik und LANXESS natürlich auf eine nachhaltige Besserung im kommenden Jahr hoffen. Hierfür bedürfe es einer besser laufenden Weltkonjunktur sowie niedrigerer Energiepreise. Diesbezüglich habe es in den vergangenen Tagen nun eine negative und eine positive Nachricht gegeben.Negativ zu werten sei ganz klar eine Meldung aus China: So habe sich die Stimmung in den dortigen Industriebetrieben entgegen den Erwartungen von Experten nochmals eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für das Verarbeitende Gewerbe sei im Dezember von 49,4 auf 49,0 Punkte gesunken, wie das Statistikamt in Peking am Sonntag mitgeteilt habe. Volkswirte hätten hingegen mit einem Anstieg auf 49,6 Punkte gerechnet.Im Dienstleistungssektor habe sich die Stimmung zwar aufgehellt, allerdings seien auch hier die Erwartungen enttäuscht worden. Der entsprechende Index habe von 50,2 auf 50,4 Punkte zugelegt. Experten hätten mit 50,5 Punkten gerechnet.Ein Wert unter 50 Zählern signalisiere eine Schrumpfung der Aktivität des jeweiligen Sektors, darüber werde von einer Ausweitung ausgegangen. Die chinesische Wirtschaft leide unter der derzeit schwachen globalen Nachfrage, einem kriselnden Immobilienmarkt sowie einem anhaltend schwachen Binnenkonsum.Positiv für die Chemieriesen sei hingegen, dass der Preis für Erdgas in Europa kurz vor dem Jahresende auf den tiefsten Stand seit drei Monaten gesunken sei. Am Freitag habe der richtungweisende Terminkontrakt TTF zur Auslieferung in einem Monat an der Börse in Amsterdam 31,99 Euro je Megawattstunde (MWh) gekostet. So günstig sei europäisches Erdgas seit September nicht mehr gewesen.Das aktuelle Niveau liege deutlich unter den Höchstständen, die im Zuge des russischen Krieges gegen die Ukraine erreicht worden seien. Im Verlauf des Jahres 2022 seien zeitweise mehr als 300 Euro je Megawattstunde fällig geworden, weil Russland seine Gaslieferungen nach Europa stark gedrosselt habe. Ersatz habe erst gefunden werden müssen, insbesondere in Lieferungen von Flüssiggas über den Seeweg.Zudem seien die Erdgasspeicher in Deutschland reichlich gefüllt. Der Gesamtfüllstand habe am Donnerstagmorgen bei 90,8 Prozent gelegen, wie aus jüngsten Daten des europäischen Gasspeicherverbands GIE hervorgegangen sei. "Die milden Temperaturen im November und im Dezember haben für verhältnismäßig niedrige Verbräuche gesorgt und so eine stärkere Entleerung der Gasspeicher vermieden", habe der Geschäftsführer des Branchenverbandes Initiative Energien Speichern (Ines), Sebastian Heinermann, der Deutschen Presse-Agentur gesagt.Zur Einordnung: Seien die Speicher voll, entspreche die gespeicherte Gasmenge etwa dem Verbrauch von zwei bis drei durchschnittlich kalten Wintermonaten. Ein Füllstand von 100 Prozent sei zuletzt am 5. November verzeichnet worden.