BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Das Portfolio umfasse sechs Segmente: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2022 weltweit einen Umsatz von 87,3 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (06.09.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Eine Studie der US-Bank JPMorgan habe am Mittwoch Investoren etwas Hoffnung auf eine Erholung der Chemiebranche gemacht. Die Aktien von BASF und Covestro hätten davon aber nicht profitieren können. Dabei habe JPMorgan-Analyst Chetan Udeshi BASF explizit hervorgehoben. BASF und Solvay seien seine zentralen "overweight"-Empfehlungen, wie er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie geschrieben habe.Udeshi habe in einer Studie von Anzeichen einer möglichen Nachfrageerholung in den kommenden Quartalen geschrieben, auch wenn im laufenden dritten Quartal wohl noch kein Wendepunkt erreicht werde. Immerhin habe sich die Lage aber nicht verschlechtert.Chemieunternehmen würden seit Monaten unter einem Nachfrageeinbruch leiden, da viele Kunden im tristen Wirtschaftsumfeld erst einmal ihre Lagerbestände nutzen und bei Bestellungen nur sehr zögerlich agieren würden. Mittlerweile zeichne sich jedoch eine Stabilisierung im Industriesektor allgemein ab, erkläre Udeshi. Zudem sehe er den Anstieg der Ölpreise durchaus positiv. Der könnte sich auf die Erwartungshaltung der Kunden von Chemiekonzernen auswirken und sie für höhere Chemikalienpreise empfänglicher machen.(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BASF.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU