Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2021 weltweit einen Umsatz von 78,6 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (26.09.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nachdem die BASF-Aktie am Freitag ein neues Jahrestief markiert habe, gelinge dem DAX -Titel heute eine leichte Gegenbewegung. Dabei sei die schlechte Nachricht in Form schwacher ifo-Daten relativ gut verdaut worden. Denn auf der anderen Seite gebe es zwei Entwicklungen, die BASF aktuell in die Karten spielen würden.So würden die Rheinpegel weiter ansteigen. Noch vor wenigen Wochen sei die Angst groß gewesen, dass BASF ähnlich wie 2018 im Zuge von Niedrigwasser im Rhein Zusatzkosten bei der Logistik stemmen oder sogar die Produktion zurückfahren müsste. Diesbezüglich sei zumindest etwas Entspannung angesagt. Auch die Sorgen vor einem Gasmangel beziehungsweise weiter steigenden Erdgaskosten nähmen weiter etwas ab. Denn der Preis für europäisches Erdgas sei am Montag merklich gefallen.Am Vormittag sei Preis des Terminkontrakts TTF für niederländisches Erdgas um gut 5 Prozent bis auf etwa 172 Euro je Megawattstunde gesunken. Am Freitag habe er noch bei rund 188 Dollar gelegen. Der TTF-Kontrakt gelte als Richtschnur für das europäische Preisniveau. Ende August sei der Preis noch kurzzeitig über 300 Euro je Megawattstunde gestiegen. Allerdings befänden sich die Preise trotz des aktuellen Rückgangs auf einem historisch hohen Niveau.Den Staaten in Europa sei es zuletzt gelungen, ihre Gasreserven zügig aufzufüllen. Der Füllstand der Erdgasspeicher in Deutschland habe zuletzt insgesamt bei über 90 Prozent gelegen. Die großen Lieferungen von Flüssigerdgas LNG würden für Entspannung sorgen. Damit seien Befürchtungen über Versorgungsengpässe im Winter etwas kleiner geworden. Sie seien durch das ausbleibende russische Erdgas hervorgerufen worden. RWE am Sonntag einen Vertrag über eine erste Lieferung von Flüssiggas (LNG) abgeschlossen. Zudem sei ein Memorandum über mehrjährige Lieferungen ab 2023 unterzeichnet worden.Die Rezessionsängste würden ein starker Belastungsfaktor für BASF bleiben. Da zudem das Chartbild eher trüb ist, drängt sich bei der günstig bewerteten Dividendenperle derzeit kein Einstieg auf, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur BASF-Aktie. Wer investiert sei, belasse den Stopp bei 39,00 Euro. (Analyse vom 26.09.2022)Mit Material von dpa-AFXHinweis auf Interessenkonflikte: