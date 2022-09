Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BASF.



Börsenplätze BASF-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

39,25 EUR +0,90% (30.09.2022, 12:57)



XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

39,305 EUR +1,17% (30.09.2022, 12:42)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2021 weltweit einen Umsatz von 78,6 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (30.09.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Die Experten der Credit Suisse würden für die Anteilscheine von BASF weiterhin bullish gestimmt bleiben. Hingegen würden die Analysten von Deutsche Bank Research für die Aktie des weltgrößten Chemieriesen aktuell eher wenig Aufwärtspotenzial sehen. Die Schweizer hätten das Kursziel für die DAX-Titel von 67 auf 61 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "outperform" belassen.Analyst Samuel Perry habe laut einer am Freitag vorliegenden Studie seine Annahmen zum operativen Gewinn (EBIT) für den Chemiekonzern bis 2024 im Schnitt um elf Prozent gekürzt. Die Preise dürften zwar im dritten Quartal gestützt haben, doch zeichne sich für die Endnachfrage eine Verlangsamung bis zum Schlussquartal ab. Der Lagerabbau beschere zusätzlichen Gegenwind. Der Experte traue BASF für das aktuelle Jahr aber immer noch mehr zu als das Unternehmen selbst.Indes habe Deutsche Bank Research die Einstufung für die BASF-Aktie vor Zahlen zum dritten Quartal auf "hold" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Analyst Tim Jones rechne mit einem schwachen dritten Quartal - mit einem operativen Ergebnis (EBIT), das im Vorjahresvergleich um 31 Prozent gefallen sein dürfte. Ein Lichtblick sollte aber die gute Nachfrage seitens der Automobilindustrie gewesen sein.Die mittel- bis langfristigen Aussichten für den global breit aufgestellten Chemieriesen seien nach wie vor gut. Doch wegen der aktuell trüben Konjunkturaussichten und des angeschlagenen Charts drängt sich ein Kauf vorerst nicht auf, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.09.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: