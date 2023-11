Börsenplätze BASF-Aktie:



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Das Portfolio umfasse sechs Segmente: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2022 weltweit einen Umsatz von 87,3 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (27.11.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemieproduzenten BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Es sehe nicht so aus, als wäre es ein Start in die neue Börsenwoche nach dem Geschmack der Aktionäre von BASF. Der DAX-Titel verbillige sich im vorbörslichen Handel um mehr als ein Prozent. Der Grund sei eine negative Studie aus dem Hause der US-Investmentbank Morgan Stanley.So laute das neue Rating von Analyst Charles Webb nun "Underweight". Zuvor habe er die BASF-Aktie noch mit "Overweight" bewertet. Zudem sei das Kursziel von 43 auf 39 Euro reduziert worden. Die Kostenkurve stelle den Chemiekonzern vor Herausforderungen, habe Webb in seiner jüngsten Studie mit Verweis auf die Energiepreise und eine "etwas beschwerlichere" Regulierung geschrieben. Bei der Ertragskraft werde man dies kurz- und mittelfristig zu spüren bekommen.Dagegen bleibe JPMorgan bullish: Analyst Chetan Udeshi habe die BASF-Aktie nach Spekulationen über ein Interesse des arabischen Ölkonzerns Adnoc an Wintershall Dea mit einem Kursziel von 58 Euro, was knapp 30 Prozent über dem aktuellen Kursniveau liege, auf "Overweight" belassen. Er sehe laut seinem am Freitag vorliegenden Kommentar im Fall eines Deals mögliches Aufwärtspotenzial für den Mutterkonzern von rund 6 Prozent des aktuellen Marktwertes. BASF würden rund 73 Prozent der Anteile am Öl- und Gaskonzern gehören, und Udeshi habe einen Unternehmenswert von 10 Milliarden Euro für Wintershall Dea angesetzt. In dem Bericht sei sogar von einem möglichen Wert jenseits 10 Milliarden Euro die Rede gewesen, habe der Experte hervorgehoben.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link