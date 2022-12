Börsenplätze BASF-Aktie:



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2021 weltweit einen Umsatz von 78,6 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (15.12.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemieriesen BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Die deutsche Chemie- und Pharmaindustrie schöpfe in der Energiekrise keine Hoffnung für das kommende Jahr. Nach einem Produktionseinbruch habe der Verband der Chemischen Industrie (VCI) am Donnerstag vor weiteren kräftigen Rückgängen 2023 gewarnt. Das Umfeld für Player wie BASF oder Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001) scheine rau zu bleiben.Auch der Umsatz werde "aller Voraussicht nach" schrumpfen, habe VCI-Präsident Markus Steilemann in Frankfurt gesagt. Eine konkrete Prognose habe der Verband nicht abgegeben. Er habe vor der Abwanderung von Chemiebetrieben ins Ausland wegen hoher Gas- und Strompreise gewarnt."Die Ertragslage der gesamten Branche hat sich im Jahresverlauf rapide verschlechtert", habe Steilemann gesagt. Die Vorzeichen für 2023 in der drittgrößten deutschen Industriebranche nach dem Auto- und Maschinenbau seien denkbar schlecht. Jedes vierte Branchenunternehmen mache Verluste. Insbesondere der Mittelstand sei betroffen. Auch Kurzarbeit werde im Frühjahr wieder Thema werden, habe Steilemann gesagt.DER AKTIONÄR bleibe zuversichtlich, dass die Chemie- und Pharma-Branche die Krise meistere. Während Anleger die Bayer-Aktie vorerst weiter meiden sollten, kann bei der BASF-Aktie zugegriffen werden (Stopp: 42 Euro), so Michel Doepke von "Der Aktionär. Auch Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214) (26 Euro), LANXESS (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040) (28 Euro) und Evonik (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01) (15 Euro) würden auf der Kaufliste des AKTIONÄR bleiben. (Analyse vom 15.12.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link