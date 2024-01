Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze BASF-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

46,65 EUR -1,92% (05.01.2024, 13:21)



XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

46,55 EUR -2,40% (05.01.2024, 13:07)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Das Portfolio umfasse sechs Segmente: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2022 weltweit einen Umsatz von 87,3 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (05.01.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Hinter dem weltgrößten Chemie-Produzenten BASF würden durchwachsene Jahre liegen. Doch die Chancen stünden gut, dass das Unternehmen im Kalenderjahr 2024 ein Comeback starten könne. Dieser Ansicht seien offensichtlich auch die Analysten der Schweizer Großbank UBS, die den DAX-Titel erneut unter die Lupe genommen hätten.Das Kreditinstitut habe das Kursziel für BASF von 55 auf 59 Euro erhöht und das Votum auf "Buy" belassen. Seine Schätzung für das operative Ergebnis (EBIT) für das Schlussquartal 2023 liege über der Konsensprognose, aber immer noch am unteren Ende der Unternehmenszielspanne, habe Analyst Samuel Perry geschrieben.Zudem habe er seine Schätzung für den freien Barmittelzufluss im vergangenen Jahr angehoben und sei hier nach eigener Aussage ebenfalls optimistischer als der Konsens. Der vor Weihnachten angekündigte Führungswechsel sollte keine großen Veränderungen in der Unternehmensstrategie mit sich bringen. Insgesamt schienen Investoren wieder eher bereit, sich BASF anzuschauen, so Michel Doepke von "Der Aktionär".Dass BASF im Jahr 2024 ein Comeback feiern könnte, würden auch die Schätzungen unterfüttern. Analysten würden davon ausgehen, dass im Kalenderjahr 2024 sowohl der Konzernumsatz als auch Ergebnis beim weltgrößten Chemie-Produzenten wieder zulegen könnten.Die Aussichten für BASF hätten sich in den vergangenen Monaten merklich aufgehellt. Im schwachen Gesamtmarkt könne die Aktie vom erhöhten Kursziel jedoch nicht profitieren. Interessierte Anleger können dennoch bei der Dividenden-Perle auf eine Fortsetzung der charttechnischen Aufwärtsbewegung setzen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Der Stopp zur Absicherung nach unten sollte bei 36 Euro belassen werden. (Analyse vom 05.01.2024)(Mit Material von dpa-AFX)