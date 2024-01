Börsenplätze BASF-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

43,105 EUR -2,39% (17.01.2024, 16:58)



XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

43,21 EUR -2,36% (17.01.2024, 16:43)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Das Portfolio umfasse sechs Segmente: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2022 weltweit einen Umsatz von 87,3 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (17.01.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.China sei der größte Chemiemarkt der Welt und dürfte auch in den kommenden Jahren sogar noch weiter an Bedeutung gewinnen. Dementsprechend würden die Vorstände von Covestro , BASF und LANXESS immer ganz genau auf die Konjunkturentwicklung im Reich der Mitte blicken. Für das laufende Jahr gebe es diesbezüglich aber keinen klaren Trend.Nachdem die chinesische Wirtschaft im vergangenen Jahr das offizielle Wachstumsziel der Regierung von 5,0 Prozent mit letztlich 5,2 Prozent leicht übertroffen habe, würden sich nun die Blicke auf das Jahr 2024 richten. Dabei zeige sich etwa Tommy Wu, Analyst der Commerzbank, eher wenig euphorisch: "Chinas wirtschaftliche Herausforderungen sind nach wie vor groß, das Land hat mit dem Einbruch des Immobilienmarktes, der Schuldensanierung von Bauträgern und Kommunalverwaltungen sowie dem schwachen Vertrauen des Privatsektors zu kämpfen."Matthias Krieger, Analyst der Landesbank Baden-Württemberg, habe erklärt: "Aufgrund der schwachen Binnenwirtschaft gehen wir davon aus, dass das BIP-Wachstum der Volksrepublik 2024 sehr verhalten ausfallen wird. Ohne massive staatliche Stützung dürfte ein Zuwachs wie 2023 kaum zu erreichen sein. Da Chinas Regierung zuletzt aber beteuerte, auf staatliche Stützungen künftig zunehmend verzichten zu wollen, bleiben wir bei unserer Prognose von 3,5 Prozent Wachstum im Jahr 2024." Er habe aber auch zu bedenken gegeben: "Es muss sich aber erst noch zeigen, wie weit Chinas Regierung die Wirtschaft tatsächlich den Marktkräften überlassen wird."Dass die Konjunktur und anderen wichtigen Volkswirtschaften womöglich auch 2024 nicht mehr Schwung aufnehmen könne als in den Vorjahren, bleibe ein Belastungsfaktor für BASF, LANXESS und Covestro.Mutige können aber angesichts der historisch günstigen Bewertung der Chemietitel weiter auf eine Erholung im laufenden Börsenjahr setzen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. Die Stoppkurse sollten bei 36,00 Euro (BASF) beziehungsweise 44,00 Euro (Covestro) und 19,50 Euro (LANXESS) belassen werden. (Analyse vom 17.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link