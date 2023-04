Börsenplätze BASF-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

45,465 EUR +1,78% (28.04.2023, 08:49)



XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

47,995 EUR -4,30% (27.04.2023, 17:41)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Das Portfolio umfasse sechs Segmente: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2022 weltweit einen Umsatz von 87,3 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (28.04.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Der Abschluss der Börsenwoche habe für die Anteilseigner des weltgrößten Chemieproduzenten einen mittelschweren Schock parat: Denn die BASF-Aktie notiere vorbörslich bereits mit einem dicken Minus von mehr als 6% mit großem Abstand an der Spitze der DAX-Verlierer. Allerdings bestehe für die Aktionäre kein Grund zur Panik. Denn der Kursrückgang liege v.a. am Dividendenabschlag von 3,40 Euro. Oder anders ausgedrückt: Die BASF-Aktie werde heute ex-Dividende gehandelt. Die Ausschüttung, die exakt auf der gleichen Höhe wie schon im Vorjahr liege, sei gestern durch die Hauptversammlung beschlossen worden. In der kommenden Woche könnten sich die Anteilseigner über die Gutschrift freuen. Auf Basis des gestrigen Schlusskurses belaufe sich die Dividendenrendite auf stattliche 7%.Auf der gestrigen Hauptversammlung habe der BASF-Vorstand indes das Engagement in China verteidigt und setze trotz Kritik weiter auf das Reich der Mitte als Wachstumsmarkt der Zukunft. Die Volksrepublik stehe für rund die Hälfte der weltweiten Umsätze in der Chemie, habe Vorstandschef Martin Brudermüller am Donnerstag auf der Hauptversammlung in Mannheim die strategische Ausrichtung des DAX-Konzerns erklärt. Bei BASF stehe China aber nur für weniger als 15% des Gesamtumsatzes. Das Unternehmen strebe daher an, weiter hochprofitabel in China zu wachsen. Die geplanten milliardenschweren Investitionen in diesen Markt seien wichtig für den Chemiekonzern, um fehlendes Wachstum in Europa auszugleichen.Kritiker würden seit geraumer Zeit warnen, BASF mache sich mit seinem wachsenden China-Geschäft nach teuren Abschreibungen in Russland erneut abhängig von einem autokratischen Regime. Auf kritische Nachfragen von Aktionären habe das Management betont, dass der Chemiekonzern die Chancen und Risiken der Investitionen in China umfangreich analysiert habe. Bei dem Engagement in China werde nach den weltweiten Richtlinien des Konzerns agiere.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BASF.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link