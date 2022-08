(Mit Material von dpa-AFX)



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2021 weltweit einen Umsatz von 78,6 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (25.08.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemiegiganten BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Durch Selbstentzündung einer Substanz in einem Überseecontainer sei im Mannheimer Hafen ein Chemieunfall ausgelöst worden. Bei der ausgetretenen Chemikalie handele es sich um ein leicht reaktives, schon sehr altes Bleichmittel für Textilien, habe Linda von dem Bussche, Leiterin Sicherheit und Umwelt bei der BASF Ludwigshafen erläutert. In dem für die Türkei gedachten Container seien nach ihren Worten rund 220 Fässer mit 22 Tonnen Hydrosulfit. Bei dessen Selbstzersetzung würden Schwefeldioxid und andere Schwefelsalze freigesetzt.Diese hätten nach dem Unfall vom Dienstagnachmittag zeitweise eine 150 Meter hohe Rauchwolke gebildet. Die Gefahr einer Explosion habe aber nie bestanden, habe es geheißen.Der Brand sei auch am Mittwoch nicht unter Kontrolle gewesen. Ziel der Einsatzkräfte sei, den Container so abzukühlen, dass die Reaktionen in ihm beherrschbar würden. Dieser Zustand werde bei Temperaturen von unter 50 Grad erreicht, so die Feuerwehr. Der Einsatz werde voraussichtlich noch mehrere Tage dauern, habe die Stadt mitgeteilt. Anwohner im Jungbusch, in der Neckarstadt-West und den ausgewiesenen Gebieten der Innenstadt würden gebeten, weiterhin Fenster und Türen geschlossen zu halten.Es sei ein bedauerlicher Fall, der sehr selten vorkomme, habe Bussche betont. Der Chemiekonzern werde sich mit der Frage auseinandersetzen, wie dies in Zukunft zu verhindern sei. Die genaue Ursache für den Austritt sei noch immer nicht geklärt.35 Personen, die in der Umgebung wohnen würden, seien in einem Wohnheim untergebracht worden. Über Nacht seien fünf Messwagen im Einsatz gewesen, ohne relevante Werte zu zeigen. Auch tagsüber sei weiter gemessen worden. Es habe nie eine Gefahr für die Bevölkerung bestanden. Der Aufenthalt im Freien sei unbedenklich, habe es geheißen.Es bleibe zu hoffen, dass die Folgen des Chemieunfalls möglichst rasch - und natürlich ohne bleibende Schänden - beseitigt werden könnten. Für die weitere Kursentwicklung des DAX-Titels dürften indes weiterhin die Themen Konjunkturentwicklung, Gasversorgung und Rhein-Pegel entscheidend sein.Der günstig bewertete Blue Chip ist aufgrund dieser Gemengelage nach wie vor nur etwas für Mutige (Stopp: 39,00 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.08.2022)