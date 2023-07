Mit Material von dpa-AFX



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Das Portfolio umfasse sechs Segmente: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2022 weltweit einen Umsatz von 87,3 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (25.07.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Nachdem BASF einige wichtige Eckdaten für das zweite Quartal bereits im Rahmen der Gewinnwarnung veröffentlicht habe, lege der DAX-Konzern am Freitag seine detaillierten Zahlen vor. Der Chemiekonzern bekomme derzeit wie die gesamte Branche die schleppende Nachfrage vor allem in China zu spüren. Eine Erholung im zweiten Halbjahr scheine auszubleiben.Die Ziele für das Gesamtjahr habe der Konzern deshalb jüngst kräftig zusammengestrichen. BASF habe bereits wegen verschlechterter Geschäfte und erschwerter Rahmenbedingungen in Europa ein Sparprogramm aufgelegt, inklusive Stellenabbau. Was beim Unternehmen los sei, was Analysten sagen würden und was die Aktie mache.Die Chemiebranche leide seit Herbst 2022 massiv unter einem Abbau von Lagerbeständen durch Kunden, die sich wegen Versorgungsengpässen in der Corona-Krise die Lager vollgemacht hätten. Hinzu sei dann noch eine nachlassende Kauflaune der Konsumenten gekommen, die wegen der hohen Inflation bei Ausgaben vorsichtiger geworden seien. Das habe auch die Wirtschaft Chinas zu spüren bekommen, die zudem unter einer Flaute des Immobilienmarktes und hoher Jugendarbeitslosigkeit leide. Eine deutlichere Konjunkturerholung des Landes im Jahresverlauf - wie von vielen Experten zum Jahresstart noch prognostiziert - werde zunehmend unwahrscheinlicher.Vor diesem Hintergrund und wegen eines schwachen zweiten Quartals habe auch BASF deutliche Abstriche bei den Jahreszielen machen müssen. Zudem wolle das Unternehmen wegen hoher Produktionskosten in Deutschland verstärkt im Ausland zu investieren - etwa in China.Für das laufende Jahr kalkuliere die BASF-Führung um den Vorstandsvorsitzenden Martin Brudermüller mit einem Umsatzrückgang auf 73 bis 76 Milliarden Euro, nach 87,3 Milliarden Euro im Vorjahr. Zuvor sei die Prognose mit angepeilten 84 bis 87 Milliarden Euro deutlich höher gewesen. Beim operativen Ergebnis (bereinigtes EBIT) rechne das Management nur noch mit 4,0 bis 4,4 Milliarden Euro, statt mit einem Rückgang von knapp 6,9 Milliarden im Vorjahr auf 4,8 bis 5,4 Milliarden Euro.Im zweiten Quartal sei der Umsatz laut vorläufigen Berechnungen im Jahresvergleich um ein Viertel auf 17,3 Milliarden Euro gesunken. Grund seien insgesamt deutlich niedrigere Preise und Mengen gewesen. Auch negative Währungseffekte hätten gebremst. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) und Sondereinflüssen sei um mehr als die Hälfte auf eine Milliarde Euro zurückgegangen. Der Gewinn sei von gut zwei Milliarden Euro im Vorjahr auf 499 Millionen Euro eingebrochen.Wegen verschlechterter Geschäfte und schwierigerer Rahmenbedingungen in Europa vor allem wegen stark gestiegener Gaspreise habe die BASF-Führung bereits im vergangenen Jahr ein Sparprogramm angekündigt, mit dem sie die jährlichen Kosten um über 500 Millionen Euro senken wolle. Unter dem Strich wolle das Unternehmen 2600 Stellen streichen. Fast zwei Drittel davon sollten auf Deutschland entfallen. Wegen hoher Gaspreise sollten zudem mehrere Chemieanlagen stillgelegt werden.Derweil könnte das Rennen um die Nachfolge von BASF-Chef Martin Brudermüller intern entschieden werden. Markus Kamieth habe als China-Chef des Chemiekonzerns die Nase vorn, habe jüngst die "Financial Times" berichtet und sich dabei auf informierte Personen bezogen. Auch für Brudermüller, der im Mai 2024 den Vorsitz des Mercedes-Benz- Aufsichtsrats übernehmen solle, solle Kamieth demnach der Favorit für den frei werdenden Chefposten sein. BASF habe sich auf Anfrage der Zeitung nicht äußern wollen und auf die Entscheidungshoheit des Aufsichtsrats für die Nachbesetzung der Top-Position verwiesen.Wer mit einer nachhaltigen Erholung der Konjunktur rechnet, kann sich nach der jüngsten Stabilisierung des Charts die Dividendenperle wieder in das Depot legen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stoppkurs sollte dann bei 37,00 Euro platziert werden. (Analyse vom 25.07.2023)