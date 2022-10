Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BASF.



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2021 weltweit einen Umsatz von 78,6 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (03.10.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Wasserstoff aus Erneuerbaren Energien könne die verschiedensten Sektoren dekarbonisieren. Dazu gehöre auch die energieintensive Chemie-Branche, die ebenfalls in den kommenden Jahren ihre Emissionen reduzieren sollte, um die ambitionierten Klimaschutzziele einzuhalten. Der Chemie-Riese BASF erhalte dafür nun finanzielle Unterstützung.Laut einer Pressemitteilung vom Montag habe die Europäische Kommission gemäß den EU-Vorschriften eine deutsche Maßnahme in Höhe von 134 Millionen Euro genehmigt. Damit solle bei BASF die Herstellung von erneuerbarem Wasserstoff unterstützt werden. Die Maßnahme trage zur Verwirklichung der EU-Wasserstoffstrategie und der Ziele des Europäischen Green Deal bei und helfe gleichzeitig, die Abhängigkeit von russischen fossilen Brennstoffen zu verringern und den grünen Wandel im Einklang mit dem REPowerEU-Plan voranzutreiben, heiße es vonseiten der Kommission."Die heute genehmigte Maßnahme wird Deutschland auch dabei helfen, fossilen Wasserstoff in einer schwer zu dekarbonisierenden Industrie zu ersetzen und seine Abhängigkeit von importierten fossilen Brennstoffen im Einklang mit dem REPowerEU-Plan zu verringern", so Margrethe Vestager, Vize-Präsidentin der EU-Kommission.Die Förderung werde als Zuschuss gewährt und solle am Standort Ludwigshafen den Bau und die Installation eines großen Elektrolyseurs unterstützen, habe es weiter geheißen. Damit sollten ab 2025 rund 5.000 Tonnen erneuerbarer Wasserstoff und 40.000 Tonnen Sauerstoff pro Jahr produziert werden.Doch wegen der aktuell trüben Konjunkturaussichten und des angeschlagenen Charts drängt sich ein Kauf vorerst nicht auf, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.10.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: