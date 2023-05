Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Das Portfolio umfasse sechs Segmente: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2022 weltweit einen Umsatz von 87,3 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie des Chemieriesen BASF arbeite aktuell daran, den stattlichen Dividendenabschlag vom vergangenen Freitag in Höhe von 3,40 Euro allmählich wieder aufzuholen. Im Management des weltgrößten Chemieproduzenten dürfte derzeit auch eifrig gearbeitet werden. Schließlich stünden bald wichtige Zukunftsentscheidungen an.So solle der 1961 geborene BASF-Chef, Martin Brudermüller, laut einem Pressebericht im kommenden Jahr den Vorsitz des Mercedes-Benz ( ISIN DE0007100000 WKN 710000 )-Aufsichtsrats übernehmen. Das habe am Mittwoch die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" unter Berufung auf eigene Informationen berichtet. Brudermüllers Amtszeit in Ludwigshafen ende nach derzeitigem Stand im kommenden Jahr zur Hauptversammlung des Chemiekonzerns. Im Oktober 2022 sei sein Vertrag dahingehend um ein Jahr verlängert worden. Ein Mercedes-Sprecher habe den Bericht nicht kommentieren wollen.Der aktuelle Mercedes-Oberaufseher, Bernd Pischetsrieder (75), habe am Mittwoch auf der Hauptversammlung des Autobauers gesagt, im kommenden Jahr aufhören zu wollen. Das neue Kontrollgremium komme nach dem Aktionärstreffen zusammen, um einen Vorschlag für seine Nachfolge zu besprechen. Brudermüller sei bereits Mitglied im Mercedes-Aufsichtsrat. Der Manager stehe dem BASF-Vorstand seit 2018 vor. Eine Sprecherin des Konzerns habe gesagt, Brudermüller bleibe noch bis zur Hauptversammlung kommendes Jahr im Amt, gehe danach aber in den Ruhestand. Der Manager habe bereits gesagt, dass er nicht für eine weitere Verlängerung zur Verfügung stehe."Der Aktionär" halte an seiner positiven Einschätzung fest: Die Aussichten für BASF würden sich aufgrund der allmählich wieder besseren Konjunkturprognosen für Europa oder vor allem auch China weiter aufhellen.Mit Material von dpa-AFX