Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

46,345 EUR -0,17% (27.02.2024, 09:04)



XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

46,33 EUR -0,58% (26.02.2024)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Das Portfolio umfasse sechs Segmente: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2023 weltweit einen Umsatz von 68,9 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (27.02.2024/ac/a/d)



Zürich (www.aktiencheck.de) - BASF: Charttechnisches Patt? - ChartanalyseNach dem volatilen Wochenschluss hat die Aktie von BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) am gestrigen Montag weitere 0,6% auf 46,33 EUR abgegeben, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Der Ludwigshafener Chemiekonzern habe am Freitag die Jahreszahlen veröffentlicht, worauf es zu großen Kursschwankungen gekommen sei. Während die Notierungen dabei in der Spitze bis auf 48,70 EUR gestiegen seien, sei es im Tief (45,19 EUR) zeitweise sogar unter das Volumenmaximum zurückgegangen. Kurz vor der 200-Tage-Linie sei die Aktie jedoch wieder nach oben gedreht und habe das zwischenzeitliche Tagesminus von 3,5% auf 0,5% eingedämmt.Ausblick: Im BASF-Tageskerzenchart habe sich am Freitag eine lange obere und eine lange untere Lunte herausgebildet, was zunächst auf eine charttechnische Pattsituation hindeute.Das Long-Szenario: Für neue Impulse auf der Oberseite müssten die Kurse zunächst das gestrige Tageshoch bei 47,60 EUR überbieten. Anschließend würden sich die Blicke auf das markante Top vom Freitag richten, das jetzt bei 48,70 EUR einen Widerstand bilde. Gelinge dort der Break, könnte sich ein Anstieg bis zum Juli-Hoch bei 49,59 EUR, dem Dezember-Top bei 49,85 EUR oder der 50er Marke entwickeln. Darüber wäre die nächste Hürde am April-Hoch bei 50,92 EUR zu finden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BASF-Aktie: