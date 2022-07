XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

44,685 EUR +4,60% (19.07.2022, 17:44)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2021 weltweit einen Umsatz von 78,6 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (20.07.2022/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - BASF: Chancen für weitere Erholungsgewinne - ChartanalyseIn den vergangenen Handelstagen tauchte die BASF-Aktie (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) immer wieder unter den am aktivsten gehandelten Werten auf Tradegate auf, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Das Interesse am Unternehmen scheine kurz vor den Quartalszahlen Ende Juli hoch zu sein. Dabei habe sich in der Aktie seit einiger Zeit der Versuch einer Bodenbildung abgezeichnet, der gestern vollendet worden sei. Bis zum Monatswechsel Juni/Juli sei die Aktie hingegen als mittelfristiger Underperformer gegenüber dem Gesamtmarkt unterwegs gewesen und habe seit ihrem Jahreshoch mehr als 40% an Wert eingebüßt.In der BASF-Aktie bestünden momentan ganz gute Chancen für weitere Erholungsgewinne im Bärenmarkt. Mit dem gestrigen Kurssprung habe man sich bereits ersten Ziele wie der 47er Preiszone angenähert. Beginnend ab hier treffe man auf die ersten mittelfristigen Herausforderungen, deren Überwindung weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung 48,65 EUR und darüber hinaus freimachen würde. Trotz der guten Chancen sollten die Bären aber nicht unterschätzt werden. Falle der Aktienkurs wieder zu tief in die alte Range unterhalb von 43/44 EUR zurück, könnte es kurzfristig noch einmal ein neues Jahrestief geben. (Analyse vom 20.07.2022)Börsenplätze BASF-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:45,045 EUR +0,21% (20.07.2022, 08:47)