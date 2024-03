Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 111.000 Mitarbeiter in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Das Portfolio umfasse sechs Segmente: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2023 weltweit einen Umsatz von 68,9 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (06.03.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Er scheine sich seiner Sache relativ sicher zu sein: In einigen Wochen werde Markus Kamieth der neue Vorstandsvorsitzende des Ludwigshafener Chemieriesen werden. Einem Konzern, der aktuell natürlich stark unter der lahmenden Weltkonjunktur leide, dessen Bewertung jedoch im historischen Vergleich derzeit sehr günstig sei. Das habe der designierte CEO nun genutzt.So habe Kamieth am Montag ein großes Aktienpaket gekauft. Laut Unternehmensangaben habe er 999.666,13 Euro in BASF-Aktien investiert. Bereits im Januar habe es bei BASF Insiderkäufe gegeben. So habe Finanzvorstand Dirk Elvermann für 109.306,50 Euro Anteilscheine gekauft. Stephan Kohtrade, im Vorstand für das immer wichtiger werdende Asien-Geschäft zuständig, habe sogar 264.430,00 Euro investiert.Natürlich seien Insiderkäufe keine Garantie für steigende Kurse. Dennoch sei es natürlich ein gutes Zeichen, wenn der zukünftige CEO eine 1 Mio. Euro darauf setze, dass die BASF-Aktie zukünftig höher stehen werde. Mutige Anleger könnten ihm folgen, der Stoppkurs könne vorerst noch bei 36 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.03.2024)Hinweis auf Interessenkonflikte:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BASF-Aktie: