Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei.



Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2021 weltweit einen Umsatz von 78,6 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (01.03.2023/ac/a/d)



Am vergangenen Freitag habe der DAX-Konzern seine Zahlen für das Jahr 2022 sowie einen Ausblick auf 2023 präsentiert. Da BASF beim operativen Ergebnis mit einem deutlichen Rückgang plane, seien zudem mehrere Sparmaßnahmen wie etwa Stellenstreichungen und das Schließen mehrerer Anlagen bekannt gegeben worden.Diese und die weiteren angekündigten Maßnahmen habe Sebastian Bray, Analyst bei Berenberg, in seiner Studie vom Mittwoch gelobt. Der Konzern reagiere vernünftig auf schwierige Zeiten. Die negative Kursreaktion infolge des Geschäftsberichts erscheine dem vorzeitigen Stopp von Aktienrückkäufen sowie Sorgen vor der kostenseitigen Wettbewerbsfähigkeit und den Investitionen geschuldet. Das Kursziel habe Bray bei 55 Euro belassen. Das Rating laute weiterhin "Halten".Die DZ BANK gebe sich derweil optimistischer für den Chemiegiganten. In einer Studie vom Dienstag habe sie das Kursziel zwar um 3 Euro auf 63 Euro reduziert, habe das Rating jedoch auf "Kaufen" belassen. Analyst Peter Spengler habe für die Jahre 2023 und 2024 seine Ergebnisprognosen gesenkt. "BASF räumt auf", habe der Experte mit Blick auf den geplanten Verkauf bzw. den Börsengang von Wintershall Dea geschrieben.Anleger können bei der BASF-Aktie nach wie vor an Bord bleiben (Stopp: 42,00 Euro), so Julian Weber von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.03.2023)