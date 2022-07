Börsenplätze BASF-Aktie:



BASF steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2021 weltweit einen Umsatz von 78,6 Milliarden Euro.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Die Experten der US-Investmentbank Bank of America (BofA) hätten am Montag mit einer Branchenstudie europaweit Chemiewerte in den Fokus gerückt. Der Sektorindex STOXX Europe 600 Chemicals habe in der Markterholung überdurchschnittlich zugelegt. Im DAX habe die BASF-Aktie mit einem Kursgewinn von 4% zu den größten Gewinnern gehört. Mit 43,165 Euro habe sie es fast wieder an das Zwischenhoch von vorletzter Woche heran geschafft.Der BofA-Experte Matthew Yates habe das Papier des Ludwigshafener Konzerns mit einem Kursziel von 50 Euro zum Kauf empfohlen (zuvor habe die Einstufung noch "underperform" gelautet) und habe damit eine Kehrtwende nach zuletzt skeptischer Einstufung gemacht. Der Markt verkenne die Absicherungsgeschäfte der Öl- und Gastochter Wintershall, so Yates. Insgesamt könnten fehlende Gaslieferungen aus Russland die Chemieproduktion in Deutschland bis 2024 um ein Fünftel drücken, habe er erklärt. Einige Branchenwerte würden angesichts der schwindenden Wettbewerbsfähigkeit bereits unter Buchwert notieren.Auch "Der Aktionär" sehe für die sehr günstig bewertete BASF-Aktie mittel- bis langfristig noch großes Potenzial. Aktuell sei der DAX-Titel aber wegen der vielen Risiken rund um die Gasversorgung und die Weltkonjunktur nur für mutige Anleger geeignet. Wer investiert sei, beachte den Stopp bei 39 Euro, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.07.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BASF.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link