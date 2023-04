Börsenplätze BASF-Aktie:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Das Portfolio umfasse sechs Segmente: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2022 weltweit einen Umsatz von 87,3 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (27.04.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Der weltgrößte Chemiekonzern wolle sich weiterhin von seiner Tochter Wintershall Dea trennen. "Den Ausstieg aus dem Öl- und Gas-Geschäft haben wir bereits deutlich vor dem Krieg beschlossen. Und daran halten wir fest", habe Unternehmenschef Martin Brudermüller auf der Hauptversammlung in Mannheim am Donnerstag gesagt. Mit dem Ukraine-Krieg hätten sich jedoch die Rahmenbedingungen dafür komplett verändert. Über Wintershall Dea sei BASF an Gemeinschaftsunternehmen in Russland beteiligt, die Öl und Gas fördern würden. Die russische Regierung habe Wintershall Dea in Russland de facto wirtschaftlich enteignet. Deshalb habe der Ludwigshafener Konzern im vergangenen Jahr den Wert seiner Beteiligung an Wintershall Dea berichtigen müssen. Bei BASF sei daher wegen Milliarden-Abschreibungen ein Konzernverlust von 627 Mio. Euro angefallen.Das Management arbeite an verschiedenen Varianten des Ausstiegs, habe Brudermüller gesagt. Ein Börsengang von Wintershall Dea bleibe die bevorzugte Variante, denkbar sei allerdings auch ein Verkauf an Investoren. Er gebe sich zuversichtlich, "dass wir das in absehbarer Zeit schaffen."Derweil wolle sich Wintershall Dea aus Russland zurückziehen. Im Januar habe der Konzern das Aus seiner Geschäfte in dem Land angekündigt, das zuletzt noch 50% der gesamten Produktion ausgemacht habe. "Für uns gibt es nicht mehr eine Energiepartnerschaft mit Russland in der vorhersehbaren Zukunft", habe Unternehmenschef Mario Mehren am Mittwoch in einer Telefonkonferenz gesagt. Die russische Regierung kreiere aber immer neue Hürden für Unternehmen, die das Land verlassen wollten.Wintershall Dea sei 2019 aus der Fusion von Wintershall Holding und Dea hervorgegangen. BASF halte gut 70%. Der Rest gehöre der Beteiligungsgesellschaft LetterOne. Ursprünglich habe BASF den Börsengang für das zweite Halbjahr 2020 geplant, ihn aber inzwischen mehrfach verschoben.Die Aussichten für BASF würden sich aufgrund der allmählich wieder besseren Konjunkturprognosen für China, die USA oder auch Europa weiter aufhellen. Mutige Anleger mit einem langen Atem könnten daher auf eine Fortsetzung der Erholung der BASF-Aktie spekulieren. Sie notiere noch immer nur knapp über dem Buchwert - in der Vergangenheit seien auf Phasen derart niedriger Bewertung meist längere Kursanstiege gefolgt. Der Stoppkurs sollte bei 42 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.04.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BASF.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link