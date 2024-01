Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Das Portfolio umfasse sechs Segmente: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2022 weltweit einen Umsatz von 87,3 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (11.01.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Es sei seit 2022 ein mittlerweile fast üblicher Reflex: Werde es in Deutschland kalt, blicke man angesichts des Wegfalls russischer Gaslieferungen schnell auf die Gasreserven des Landes. Dies dürfte in den Vorstandsetagen der Chemieriesen Evonik und BASF ähnlich sein. Doch es bestehe durchaus Grund zur Gelassenheit.Denn zwar greife Deutschland aktuell wegen des eisigen Wetters auf seine Gasreserven zurück. Der Bundesnetzagentur zufolge sei dies aber "kein Grund zur Sorge". "Wegen der kalten Temperaturen wird seit einigen Tagen Gas ausgespeichert. Da es laut Wetter-Prognosen noch einige Tage kalt bleiben soll, dürfte auch weiter Gas ausgespeichert werden", habe der Präsident der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, der "Rheinischen Post" (Donnerstag) gesagt.Er habe aber betont, dass die Speicher in Deutschland mit 88,8 Prozent sehr gut gefüllt seien. "Auch an den Gasmärkten sind die Teilnehmer entspannt: Die Preise sind in den vergangenen Tagen sogar leicht gefallen, kalte Phasen wie jetzt sind eingepreist."Mit Blick auf die nächsten Wochen habe Müller gesagt: "Eine Gasmangellage ist unwahrscheinlich. Schwierig wäre es nur, wenn es über viele Wochen sehr kalt wäre und Probleme bei der Gasversorgung etwa unserer Nachbarn hinzukämen." Der Behörden-Chef rate dennoch zur Sparsamkeit: "Trotzdem ist es gut, weiter Gas zu sparen - auch für den eigenen Geldbeutel."Bereits am Mittwoch habe Müller mit Blick auf die Versorgungssicherheit betont, die Gasspeicher in Deutschland seien immer noch sehr gut gefüllt. Trotz einer Reihe wirklich kalter Tage mit hohem Gasverbrauch sei die Bundesnetzagentur "sehr optimistisch, was die Gasversorgung in diesem Winter angeht", habe er in Erfurt gesagt.Bezüglich der Gasversorgung bestehe aktuell kein Grund zur Besorgnis. Dass die Weltkonjunktur aber weiterhin einfach nicht in Schwung komme, dürfte die Kurse von BASF und Evonik weiter belasten.Mutige können angesichts der historisch günstigen Bewertung der beiden Dividendentitel aber nach wie vor auf eine Erholung im Börsenjahr 2024 setzen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Die Stoppkurse sollten bei 36,00 Euro (BASF) beziehungsweise 15,0 Euro (Evonik) belassen werden. (Analyse vom 11.01.2024)Mit Material von dpa-AFX