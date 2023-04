Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BASF.



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Das Portfolio umfasse sechs Segmente: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2022 weltweit einen Umsatz von 87,3 Milliarden Euro.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Das US-Analysehaus Bernstein Research habe die Aktien der Chemieriesen BASF und Evonik wieder einmal genauer unter die Lupe genommen. Im Rahmen einer Branchenstudie habe sich Analyst Gunther Zechmann für beide Dividendentitel zuversichtlich gestimmt gezeigt und beide dementsprechend mit "outperform" eingestuft.Bei BASF sei das Kursziel bei 72 Euro belassen worden, bei Evonik bei 31 Euro. Geschäfte mit Fließmitteln für Körperpflege- und Putzmittel böten ein solides Wachstum für Chemieunternehmen, so Zechmann in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er hebe hier Croda und Evonik positiv hervor. Auch BASF nenne eher, allerdings sei Relevanz für den DAX-Konzern geringer angesichts seiner Größe und da BASF bei Fließmitteln eher auf Farben und Lacke ausgerichtet sei.Indes habe das Analysehaus Warburg Research das Kursziel für Evonik vor den Zahlen für das erste Quartal von 28,60 auf 27,90 Euro gesenkt und die Einstufung auf "buy" belassen. Der Chemiekonzern dürfte schwach ins Jahr gestartet sein, so Analyst Oliver Schwarz. Eine schwache Nachfrage in Asien und hohe Kosten dürften belastet haben. Der Experte habe seine Schätzungen angepasst, sehe mit dem neuen Kursziel aber noch reichlich Luft nach oben für die Aktie.Auch "Der Aktionär" sei für die beiden Chemie-Titel relativ zuversichtlich gestimmt. Könne eine Rezession vermieden werden, stünden die Chancen sehr gut, dass die beiden im historischen Vergleich günstig bewerteten Dividendenperlen wieder deutlich höher notieren würden. Die Stoppkurse sollten bei 15,00 Euro (Evonik) beziehungsweise 42,00 Euro (BASF) belassen werden, so Thorsten Küfner. (Analyse vom 18.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: