Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2021 weltweit einen Umsatz von 78,6 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (24.11.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Der im aktuell trüben Wirtschaftsumfeld ohnehin erwartete Lagerbestandsabbau in der Chemiebranche verlaufe laut der Baader Bank noch rasanter als von vielen Unternehmen befürchtet. Bei Branchenprimus BASF aus Ludwigshafen würden die Experten deshalb einen möglichen Abschreibungsbedarf sehen.Gerade bei Massenchemikalien dürften die Verkaufspreise weiter fallen, hätten die Analysten Markus Mayer und Konstantin Wiechert in einer am Mittwoch vorliegenden Studie geschrieben. Bei Spezialchemikalien könnte ein Preisrutsch nun beginnen, sie seien in der Regel krisenfester als Standardprodukte.Schmierstoffhersteller seien hingegen bislang offenbar von der trüben Entwicklung nicht betroffen, wie Gespräche mit Unternehmen in den vergangenen Wochen gezeigt hätten. Anderen Firmen hätten im Schlussquartal aber Abschreibungen auf ihre Lagerbestände gedroht.Da die meisten Unternehmen Jahresprognosen für den Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) abgeben und in ihren Zielen bereits ein sehr schwaches Quartal berücksichtigt hätten, sei das Risiko für Gewinnwarnungen laut den beiden Experten begrenzt. Gerade bei BASF bestünde aber das Risiko einer Warnung vor hohen Wertberichtigungen durch Lagerbestandskorrekturen sowie auf Anlagen, sollten Teile des Werkes in Ludwigshafen vorübergehend geschlossen werden müssen."Der Aktionär" teilt die Einschätzung nicht, sondern sieht die Chance eher auf der Oberseite, so Thomas Bergmann. (Analyse vom 23.11.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link