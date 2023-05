Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BASF.



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Das Portfolio umfasse sechs Segmente: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2022 weltweit einen Umsatz von 87,3 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (10.05.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.BASF könnte das Engagement im Wasserstoffgeschäft ausweiten. Der weltgrößte Chemiekonzern wolle zusammen mit dem US-Unternehmen Advent Technologies eine vollständige Lieferkette für Brennstoffzellenkomponenten in Europa aufbauen. Darüber hinaus sei eine Ausweitung der Kooperation im Bereich der Wasserelektrolyse denkbar.Auf seiner Homepage schreibe der DAX-Konzern: "BASF Environmental Catalyst and Metal Solutions gehört seit 20 Jahren zu den führenden Anbietern im Bereich Membran- und MEA-Technologie für Hochtemperatur-Polymerelektrolytmembran-Brennstoffzellen (HT-PEM) und verfügt über eine starke Basis in den Bereichen Edelmetalldienstleistungen und Katalyse. Advent ist der größte Hersteller von HT-PEM-Brennstoffzellensystemen und beliefert Wachstumsmärkte auf dem Gebiet nachhaltiger und dezentraler Energielösungen wie z. B. stationäre Stromerzeugung (möglicher Ersatz für Dieselgeneratoren), E-Methanol-betriebene Brennstoffzellen für die Bereiche Schifffahrt und Schwerlasttransport."Das Unternehmen erkläre zudem: "HT-PEM-Brennstoffzellen werden bei einer Zelltemperatur von 120 bis 180°C betrieben, sind vielfältig einsetzbar und haben eine hohe Toleranz gegenüber Verunreinigungen im Wasserstoff-Gas. Diese Brennstoffzellen erlauben darüber hinaus eine vereinfachte Kühlung und müssen nicht befeuchtet werden. Advent bietet wettbewerbsfähige Brennstoffzellensysteme für stationäre und tragbare Anwendungen basierend auf Methanol und Reformierung vor Ort." BASF und Advent würden davon ausgehen, dass HT-PEM-Brennstoffzellen in Zukunft auch für Schwerlasttransporte oder etwa für die Schifffahrt zur Verfügung stehen würden.Für BASF dürfte Wasserstoff in den kommenden Jahren immer wichtiger werden. Der Chemiekonzern werde den Energieträger selbst in vielen Prozessen nutzen, um den hohen CO2-Fußabdruck zu verringern und könnte auf der anderen Seite zu einem wichtigen Zulieferer für die aufstrebende Branche werden. Einen spürbaren Effekt auf das Konzernergebnis werde das Engagement in diesem Segment aber in den kommenden Jahren noch nicht haben. Hierfür entscheidend dürfte in erster Linie die weitere Entwicklung der Weltwirtschaft sein.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: